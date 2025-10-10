Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Çayırova’da yaşayan Kıbrıs Gazileri ve ailelerini ziyaret ederek minnet ve şükran duygularını ifade etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi aracılığıyla Çayırova’da ikamet eden Kıbrıs Gazileri ve ailelerini ziyaret etti. Gerçekleştirilen anlamlı program kapsamında Kıbrıs Gazisi Yusuf İlhan, Kıbrıs Gazisi Mahmut Marmara ve Kıbrıs Gazisi Cevdet Şentürk evlerinde ziyaret edilerek minnet ve şükran duyguları ifade edildi.

Ziyarete, İzmit Belediyesi Köy Hizmet Masası Sorumluları Turgay Oruç ve İsmail Akdeniz ile Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi katıldı. Ziyaretlerde İzmit Belediyesinin şehit ve gazi ailelerine yönelik yürüttüğü çalışmalar, birimin faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleri hakkında bilgi verildi.

Program kapsamında, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in selamları iletilerek ailelere Ayyıldız baskılı Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi. İzmit Belediyesi yetkilileri, gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını bir kez daha vurguladı.