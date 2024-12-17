Kocaeli'ne bağlı İzmit Belediyesi kırsal bölgelerdeki okullarda Gülümseyen Çocuklar Müzik Etkinlikleri programında Solaklar Köyünde başladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kent Orkestrasında görev yapan müzisyenler Solaklar İlköğretim Okulunda eğitim gören miniklere Gülümseyen Çocuklar Müzik Etkinlikleri kapsamında kullandıkları enstrümanları tanıttılar. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda klarnet, saksafon ve trombon müzik aletleri önce tanıtıldı ardından da marşlar çalındı.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Öğrenciler müzisyenlere müzik aletleriyle ilgili olarak merak ettikleri soruları sordular. Renkli anlara sahne olan programda hem müzisyenler hem de öğrenciler eğlenceli vakit geçirdiler. Okul yöneticileri ve öğrenciler etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.