İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, gençleri müzikle buluşturmak amacıyla kurduğu Gençlik Orkestrası için yapacağı seçmeler başlıyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, sanata ve genç yeteneklere desteğini artırmaya devam ediyor.

Sanat Akademisi bünyesinde kurulan Gençlik Orkestrası ile 14-25 yaş aralığındaki gençler, profesyonel eğitmenler eşliğinde müzik yapma imkânı buluyor. İzmit Belediyesi Kent Orkestrası hocalarının rehberliğinde genç müzisyenler hem gelişim gösterecek hem de sahne deneyimi kazanıyor.

SINAV HEYECANI 25 EKİM’DE

Gençlik Orkestrası’na katılmak isteyen adaylar için sınav süreci başlıyor. Sınava katılmaya hak kazanan gençler, 25 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da Mehmet Ali Paşa Mahallesi, Kışla Sokak No:11 adresinde bulunan Sanat Akademisi hizmet binasında hazır bulunacak. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce geçerli kimlik belgeleriyle sınav salonunda yer almaları gerekiyor. Sınava katılacak gençlerin kendi enstrümanlarını getirmeleri zorunlu tutulurken, performans için seçilecek eserlerin en fazla 3 dakika sürmesi isteniyor. Sınav salonunda adayların kullanımına açık olarak piyano ve bateri hazır bulundurulacak.