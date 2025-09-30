CHP Uzunköprü İlçe Kongresi’nde Osman Aydın tek listeyle ilçe başkanı seçildi. AK Parti’nin baskılarına ve hukuksuzluklarına karşı duracaklarını belirten Başkan Aydın, CHP'nin ülkenin kurucu iradesi ve geleceğine sahip çıkacak tek güç olduğunu söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Uzunköprü İlçe Başkanlığı Kongresi, Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Tek listeyle seçime giren Osman Aydın, 165 oyla yeni ilçe başkanı seçildi.

Kongreye Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, Kırcasalih Belediye Başkanı Hüseyin Tütüncü, geçmiş dönem milletvekilleri Şadan Şimşek, Rasim Çakır, Okan Gaytancıoğlu ve çok sayıda partili katıldı. Salon, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile zincirlenmiş CHP’li belediye başkanlarının fotoğraflarıyla dikkat çekti.

Divan Başkanlığı’nı Rasim Çakır'ın yaptığı genel kurulda faaliyet raporu ve gelir-gider hesabı oy birliğiyle ibra edildi. Yakup Atalay, Şadan Şimşek, Okan Gaytancıoğlu ve Rasim Çakır, konuşmalarında kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Yeni ilçe başkanı Osman Aydın, konuşmasında AK Parti iktidarını eleştirdi.

“Yanlış politikalar ülkeyi ekonomik krize sürükledi" diyen Aydın, "Gençler işsiz, çiftçiler üretiminin karşılığını alamıyor, esnaf ayakta duramıyor. Hukuk, adalet ve demokrasi yok oldu. CHP’li belediye başkanlarımız haksız yere görevden alınıyor, tutuklanıyor. Ama bilsinler ki biz baskılara, kumpaslara, adaletsizliklere boyun eğmeyeceğiz. CHP, savaş ortasında cephelerde kurulmuş, bu ülkeyi kurmuş partidir. Atatürk’ün partisi olarak geleceğe sahip çıkacağız” diye konuştu.

249 delegeden 173’ünün oy kullandığı seçimde, 165 geçerli oyla Osman Aydın CHP Uzunköprü İlçe Başkanı seçilirken 8 oy geçersiz sayıldı.

Aydın başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda; Bora Aslan, Hüseyin Bulutlar, Kadir Canyakan, Ulaş Çağlar, Sevinç Çelebioğlu, Meryem Çevik, Oktay Domatesçi, Teyfik Gür, Koral Koloğlu, Ferat Kankas Manga, Akif Özmen, Özgür Kamil Özkan, Rümeysa Öztürk ve Bülent Uysal seçildi.

Uzunköprü'nün İl Delegeleri ise şu isimlerden oluştu:

İrem Adalı, Remziye Ağış, Özay Al, Adil Aksungur, Hatice Aksungur, Osman Akgün, Sercan Al, Günay Alçın, Esat Altıok, Metin Aral, Nermin Arda, Ender Ayberk, Menşure Ayberk, Osman Aydın, Selim Bekar, Yakup Cingöz, Faile Coşar, Rasim Çakır, Şerafettin Çakır, Umut Çapkın, Özgür Çevik, Hüsamettin Çotra, Buse Danış, Merve Davas, Şenol Demir, Birsen Dramalı, Sahir Engin, Aras Ergönül, Enver Erkan, Seyfi Günay, Samet Gürbüz, Enis İşbilen, Bilgün İşeri, Suzan Karakaş, Kadir Kaşkaval, Asım Kara, Özcan Kayalı, Ayşegül Koloğlu, Fatma Kora, Ediz Martin, Şemsi Mert, Şinasi Öktem, Burkay Özcan, Turan Doruk Özdemir, Ramis Özgen, Ayten Özgen, Turgut Özgüç, Hamdi Öztürk, Menşure Palavuz, Mevhibe Sarı, Pelin Serez, Berk Şahin, Şadan Şimşek, Murat Taşkıran, Meral Taşvuran, Hüseyin Tekin, Yaren Terzioğlu, Bahattin Tuna, Hüseyin Tütüncü, İlhami Uysal, Remziye Yılmaz, Umut Yılmazlar