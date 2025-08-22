Kocaeli İzmit’te vatandaşlara fide desteği sağlayan İzmit Belediyesi, şimdi de Gebze’nin köylerinde üreticilere fide dağıtarak tarımsal üretime katkı sundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla Gebze’nin Kargalı, Denizli ve Kadıllı köylerinde fide dağıtımı gerçekleştirdi. Üreticilere doğrudan destek sağlayan programlarda Başkan Hürriyet’e, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan da eşlik etti. Kadıllı Muhtarı Ahmet Özyurt, Denizli Mahalle Muhtarı Necmi Hacıoğlu ve Kargalı Mahalle Muhtarı Turgut Zafer de katılım gösterdi.

TARIMSAL ÜRETİME TEŞVİK

Başkan Hürriyet, kırsal kalkınmayı önemsediklerini vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın toprakla bağını güçlendirmek ve tarımsal üretimi teşvik etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üretim, hem köylümüzün hem de kentimizin geleceği için büyük önem taşıyor. İzmit Belediyesi olarak elimizden geldiğince destek vererek üretimi canlandırmak, sofralarımıza daha sağlıklı ve doğal ürünlerin ulaşmasını sağlamak için çalışıyoruz” dedi.