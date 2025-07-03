İzmit Belediyesi tarafından Temmuz ayı içerisinde farklı mahallelerde düzenlenecek olan Mahallelerde Geleneksel Çocuk Şenlikleri, Arızlı Mahallesi’nde devam ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Şenlikleri ile çocuklar yaz tatillerini eğlenceli hale getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda programın sıradaki durağı Arızlı Mahallesi TOKİ Konutları oldu. Çocukların keyifli vakit geçirdiği etkinlikte geleneksel oyunlar oynandı, yüz boyama etkinlikleri yapıldı.

Müzikli eğlenceler ve ikramlarla çocuklar doyasıya eğlendi. Mahallelerde Geleneksel Çocuk Şenlikleri bu akşam saat 18.00 ile 20.00 arasında Gündoğdu Mahallesi Utkan Mutman Parkı’nda devam edecek.