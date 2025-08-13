İzmit Belediyesi, Oyuncak Müzesi bahçesinde her Perşembe akşamı düzenlenecek “Müzede Yaz Akşamları Atölyeleri” ile çocuklara keyifli yaz akşamları yaşatacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, yaz akşamlarını sanat ve yaratıcılıkla buluşturacak yeni bir etkinlik serisine başlıyor. Tarihi Kapanca Sokak’ta bulunan İzmit Belediyesi Oyuncak Müzesi bahçesinde, her Perşembe saat 20.00’de düzenlenecek “Müzede Yaz Akşamları Atölyeleri”, çocuklara ve ailelerine keyifli anlar yaşatacak.

İLK ETKİNLİK 14 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ

Serinin ilk etkinliği, 14 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de, 4 yaş ve üzeri çocukların katılımıyla gerçekleştirilecek “Canlanan Masallar: Ebeveyn Katılımlı Drama Atölyesi” olacak. Atölyede artık kumaş ve tüllerden yapılmış kuyruklar, hoparlör, masal kitabı, A4 kâğıtları, keçeli kalemler, makas ve yapıştırıcı kullanılacak.

Etkinlik; çember düzeninde tanışma oyunuyla başlayacak, hazırlanan kuyruklar çocukların bellerine bağlanarak kuyruk yakalama-ısınma oyunu ile devam edecek. Masal kitabı, çocuklarla etkileşimli şekilde okunacak ve ikili gruplar halinde müzik eşliğinde kitapla bütünleştirilmiş sanat etkinliği yapılacak. Çocukların çizdiği resimler kesilip fon kartonuna aktarılarak ortaya çıkan büyük grup çalışması, Oyuncak Müzesi’nin 3. katında sergilenecek.

“Canlanan Masallar Atölyesi” ile çocukların dinleme ve anlama becerilerinin gelişmesi, sözlü ifade yeteneklerinin güçlenmesi, yaratıcılıklarının desteklenmesi, beden dilini etkili kullanmayı öğrenmeleri ve özgüvenlerinin artması amaçlanıyor. Tüm çocuklar ve aileler, İzmit Belediyesi Oyuncak Müzesi bahçesinde düzenlenecek bu keyifli etkinliklere davetli.