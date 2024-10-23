Kocaeli'de İzmit Belediyesi, AB projesi HIKE ile düzenleyeceği uluslararası yürüyüş rotalarıyla İzmit’in tanıtımında önemli bir rol üstlenecek.KOCAELİ (İGFA) - Tarih ve spor kenti İzmit’te hoşgörü yolu kültür rotası etkinlikleri devam ediyor. İtalya-Yunanistan ve İzmit’te gerçekleştirilen projenin kentimiz ile ilgili olan kısmı için 6 yürüyüş rotası gerçekleştirilecek.

İzmit Belediyesi Spor İşleri ve Strateji Geliştirme Müdürlüklerinin ortaklaşa çalışmasında hayata geçirilecek olan projeler kapsamında kentin tanıtımına katkı sağlanacak.

Vatandaşlara sağlıklı bir yaşam tarzı aşılamak adına organize edilen yaşam ve bizim köy doğa yürüyüşleri, yoga etkinlikleri ile bisiklet turları kapsamında HİKE Projesinde yer alındı.

KAPANIŞ TOPLANTISI KYÖD’DE YAPILACAK

HİKE Projesi kapsamında Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile yapılan görüşmeler sonucu her yürüyüş öncesi ve sonrası alınacak testler ile proje sonunda yürüyüşün sağlığa etkisi bilimsel olarak ortaya konulacak. Ayrıca Hoşgörü Yolu Projesinin kapanış toplantısı proje ortaklarından KYÖD’de gerçekleşecek.