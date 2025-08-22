Kocaeli İzmit Belediyesi, tarımsal üretimi teşvik etmek ve vatandaşların toprakla bağını güçlendirmek amacıyla fide dağıtımlarını sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, Akmeşe’de fide dağıtarak vatandaşların hem üretimine hem de sofralarına katkı sundu

İzmit Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve vatandaşların toprakla bağını güçlendirmek amacıyla fide dağıtımlarına devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Celal Hülür ile İzmit Belediyesi İnanç Masası Sorumlusu İsmet Kanık Cuma namazı sonrası Akmeşelilerle buluştu.

ÜRETİCİYE KATKI

Vatandaşlarla bir araya gelen Hülür ve Kanık, hem belediyenin kırsal kalkınmaya yönelik projelerini aktardı hem de üreticilerin taleplerini dinledi. Etkinlikte dağıtılan fideler, bölgedeki çiftçilerin ve mahalle sakinlerinin kendi bahçelerinde üretim yapmalarına katkı sağlayacak.