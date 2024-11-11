İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, IGF’nin Gold Star ödülüne layık görüldü. Moldovya’da düzenlenen ödül törenine Kültür-Turizm-Sanat Komisyonu Başkanı Erdem Arcan katıldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, bir önemli ödüle daha layık görüldü. IGF’nin Gold Star ödülüne layık görülen İzmit Belediyesini temsilen Meclis Üyesi ve Kültür-Turizm-Sanat Komisyonu Başkanı Erdem Arcan, Uluslararası Kişinev Kültür Merkezi Direktörü Silvia Zagoreanu ve IGF Dünya Folklor Birliği’nin davetlisi olarak Moldovya Cumhuriyeti Kişinev Ulusal Kültür Merkezi’nin 90. Kültür Yılı kutlamalarına katılıp programda yer aldı.

BAŞKAN HÜRRİYET’İN SELAMINI İLETTİLER

Kutlama programı çerçevesinde Moldovya Cumhuriyeti Başkenti Kişinev’de Moldovya Kültür Bakanı Sergiu Prodan ve Moldovya Kültür Direktörü Silvia Zagoreanu ile Kültür Bakanlığı’nda görüşen İzmit Belediyesi Meclis Üyesi ve Kültür-Turizm-Sanat Komisyonu Başkanı Erdem Arcan, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti.

İYİ NİYET GÖRÜŞMELERİ YAPILDI

İzmit’i uluslararası boyuta taşıyacak ve dış ülkelerde de tanınmasını sağlayacak bu önemli kültürel buluşmada, İzmit Belediyesi Sanat Akademisi ile Kişinev Kültür Merkezi yetkilileri arasında karşılıklı iyi niyet görüşmeleri yapıldı. Böylece İzmit Belediyesi, Romanya Mureş Kültür Sanat Merkezi ile yapılan iyi niyet görüşmelerinden sonra ikincisini, Moldovya Kişinev Uluslararası Kültür Merkezi ile gerçekleştirmiş oldu.