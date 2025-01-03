İzmit Belediyesi BEKAŞ bünyesinde geçici süreli (5 ay 29 gün) istihdam edilmek üzere Greyder Operatörü alımı yapacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Greyder Operatörü istihdam edecek.

İzmit Belediyesi iştiraklerinden BEKAŞ bünyesinde geçici süreli (5 ay 29 gün) istihdam edilmek üzere Greyder Operatörü almak için başvuruları almaya başladı.

10 Ocak'a kadar kariyer.izmit.bel.tr adresinden online olarak yapılabilecek başvuruda istenilen bilgi ve belgeleri eksik yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI •T.C. vatandaşı olmak;

•En az ilköğretim mezunu olmak,

•25 – 45 yaş aralığında olmak,

•Greyder Operatörlük sertifikasına sahip olmak,

•G sınıfı ehliyete sahip olmak,

•İş makinası kullanımında en az 1(bir) yıl tecrübeye sahip olmak,

•Askerlik görevi tamamlanmış olmak,

•Adli Sicil Kaydı bulunmamak,

•Kocaeli sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak, (İzmit ilçesi tercih sebebidir.)

•Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi, kronik rahatsızlığı bulunmamak,