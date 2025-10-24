İzmirli çocuklar, gençler ve yetişkinler, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılacak halk oyunları eğitimlerinde buluşacak.İZMİR (İGFA) - Çocuklara yönelik Halk Oyunları Kursu ile gençlere ve yetişkinlere yönelik zeybek odaklı Halk Oyunları Çalışmaları için son başvuru tarihi 7 Kasım olarak belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, halk oyunları kursları açıyor. Minikler ve Yıldızlar kategorilerinde Halk Oyunları Kursu ile zeybek eğitimlerinin verileceği genç ve yetişkinlere yönelik Halk Oyunları Çalışmaları başlayacak. Her iki kursun son başvuru tarihi ise 7 Kasım olarak belirlendi. Ücretsiz gerçekleştirilecek çalışmalara başvuru yapmak için https://www.izmir.art/ sitesi ziyaret edilebilir. Detaylı bilgi için 0232 294 21 57 numaralı telefon aranabiliyor.

MİNİKLER VE YILDIZLAR HALK OYUNLARI KURSU

Minikler ve Yıldızlar kategorilerinde açılacak Halk Oyunları Kursu, Mustafa Aykuş eğitmenliğinde 9-15 yaş arası yurttaşlara yönelik yapılacak. 8 Kasım’da başlayacak eğitimler, her cumartesi 13.00-17.00 saatleri arasında Bornova Aşık Veysel Buz Sporları Kompleksi’nde gerçekleştirilecek.

ZEYBEK BİLMEYEN KALMASIN

“İzmir’de zeybek bilmeyen kalmasın” sloganıyla hayata geçirilecek Halk Oyunları Çalışmaları ise 16-60 yaş arası yurttaşları davet ediyor. Mustafa Aykuş eğitmenliğinde 11 Kasım’da başlayacak eğitimler, her salı ve perşembe 18.00-20.00 saatleri arasında Basmane Bıçakçı Han’da olacak.