İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında, teşkilatın köklü geçmişine katkı sunan emekli itfaiye personeli ile genç meslektaşlarını “Bir Ömür İtfaiye” söyleşisinde buluşturdu. Emektar itfaiye personeli deneyimlerini paylaştı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında ömrünü mesleğe adayan emekli itfaiye personeli ile genç meslektaşlarını aynı çatı altında buluşturdu.

İzmir’in ilk itfaiye binası olan şimdiki Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (Apikam) düzenlenen “Bir Ömür İtfaiye” söyleşisine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, emekli olan itfaiye personeli ile teşkilat mensupları katıldı. Program, açılış konuşmaları ile başladı.

“MÜCADELENİZ GURUR VERİCİ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, mühendis olduğunu ancak ateş savaşçılarının sahada verdiği mücadeleye büyük bir hayranlıkla tanık olduğunu söyledi.

Mutaf, “Sizin sahadaki emeklerinizi, mücadelenizi gördükçe, mühendislik kadar itfaiyeci olma isteği içimde filizlendi. Gerçekten önemli bir görev yapıyorsunuz. Yurttaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için gözü kara şekilde görev yapıyorsunuz. Emeklerinizin karşılığı ödenmez. Bu bayrağı geçmişten taşıyarak bugüne kadar getiren itfaiyeci ağabeylerimize çok teşekkür ediyorum.

Bayrağı devralacak genç arkadaşlarımız da aramızda. Bu bayrağı daha ileri taşıyacağız. 145 yıllık bir kurum. İzmir her zaman birçok konuda öncü oldu. İtfaiye teşkilatı olarak da kendi farkını gösteriyor. Elimizden geldiğince sizin sesinize kulak vereceğiz” dedi.

“SABRI, CESARETİ VE DAYANIŞMAYI MİRAS BIRAKTINIZ”

İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz ise Apikam’ın taş duvarlarının ötesinde bir hafıza taşıdığını vurgulayarak, “Bugün burada geçmiş ile geleceği, deneyim ile heyecanı buluşturuyoruz. İtfaiyecilik bir meslek değil, ömür boyu süren onurlu bir görevdir” ifadelerini kullandı.

Söyleşide 81 yaşındaki Turan Toptop, 24 yıllık meslek hayatını gençlerle paylaşırken, “Mesleğimi çok özledim. Bu binada çok anımız var” dedi. Doktor Hasan Hüseyin Tokgöz, teşkilatı “aile gibi” gördüğünü belirtirken, Afro-Türk şoför Hasan Karakaya, 30 yıllık görev süresince yaşadığı anekdotları aktardı.

“BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE, GENÇLERE BAYRAĞI TESLİM EDECEĞİZ”

18 yıl önce görev sırasında iki bacağını kaybeden Mümtaz Zarplı ise, “Bizden sonraki nesillere bayrağı teslim edeceğiz. Emanetçiyiz” diyerek mesleğe olan bağlılığını vurguladı.

Program sonunda, teşkilata emek veren itfaiyecilere plaket takdim edildi.