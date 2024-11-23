İzmir Büyükşehir Belediyesi ve NE-DER tarafından düzenlenen Nitelikli Eğitim Çalıştayı’nda, eğitimde reform çağrısı yapıldı.İZMİR (İGFA) - Çalıştayda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, fırsat eşitliğinin sağlandığı, laik ve bilimsel eğitim iklimine değindi. Eğitimcilerin de haklarını alması için mücadele edeceklerini ifade eden Tugay, ülkenin yeniden nitelikli eğitimle buluşturulması için çalışacaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eğitimciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Nitelikli Eğitim Üretken Öğretmen Derneği (NE-DER) iş birliğiyle düzenlenen Nitelikli Eğitim Çalıştayı’nda bir araya geldi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, eğitimin sorunları ve bu sorunların çözümü için atılması gereken adımlar konuşuldu.

Öğretmenler Günü’nün kendisi için en özel günlerden biri olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bir öğretmen çocuğuyum. Babam öğretmendi. İnsanların hayatında mutlaka onların kalplerine dokunmuş, onları iyi insan yapmış, sevgi ve merhametle tanıştırmış, insan olmamıza dair binlerce güzelliği bize anlatmış bir öğretmen mutlaka vardır. Onlardan birisi benim babam. Eğitim camiasının içinde doğdum. Babam bu ülkenin sorunları ile fazlaca dertlenen bir insandı. Bir dönem de 6 ayda bir farklı okullara sürüldü. O nedenle ben ilkokulu 10 farklı okulda okudum. Babamdan dolayı öğretmenlerin yaşadığı sorunları biliyorum” diye konuştu.

