İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Urla’nın Çamlıçay Mahallesi’nin merhum muhtarı Recep Doyuk’un adı verilen park ve anıtın açılış töreninde konuştu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla’nın Çamlıçay Mahallesi’nde merhum muhtar ve emekli öğretmen Recep Doyuk’un adını taşıyan yenilenmiş park ve anıtın açılışını gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın katılımıyla düzenlenen törende, Doyuk’un topluma kattığı değerler bir kez daha vurgulandı.

Başkan Tugay, törende yaptığı konuşmada, Doyuk’un 32 yıllık öğretmenlik kariyerinin ardından muhtarlık görevini üstlenerek kamuya hizmet etmeye devam ettiğini belirtti. “İyilik iyidir. İyi insan olarak yaşamak iyidir. Yeryüzünde olmasanız da gönüllerde, zihinlerde, hatıralarda güler yüzünüzle, iyiliğinizle hatırlanıyorsunuz” diyen Tugay, Doyuk’un toplumda bıraktığı izleri sahiplenmeye devam edeceklerini ifade etti.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ise Doyuk’un yalnızca bir muhtar değil, aynı zamanda bir eğitim neferi olduğunu vurgulayarak, “Bu park, onun adını yaşadığı topraklarda sonsuza kadar yaşatacak bir adım. Mirasını yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

“Alev alev yanan yüreğime su serptiler”

Törende merhum muhtarın eşi Neriman Doyuk da duygularını paylaştı: “Cenaze töreninde iki başkanım da ellerimi tutup ‘siz nerede isterseniz biz muhtarımızın adını orada yaşatacağız’ dediler. Alev alev yanan yüreğime su serptiler. Ben her gün yürüyüş yaptığım bu yolda onun adını görmek için bu parka adının verilmesini istedim. Teşekkür ediyorum” dedi.