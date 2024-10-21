Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni ölçme ve değerlendirme uygulamaları hakkında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm okul müdürlerine yönelik eğitimler verildi. 30 ilçede, ilkokul, ortaokul ve lise müdürlerinin katılımıyla merkezi konumdaki 13 salonda düzenlenen eğitimlerin sonuncusu, Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi’nde gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA)- İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, seminerin düzenlendiği Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, okulda bu yıl hizmete başlayan kütüphanenin açılışını gerçekleştiren Yahşi, ayrıca yeni açılan ‘Halk Müziği Sınıfı'nda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Sohbet sırasında, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun, "Nerede bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım" dizelerine atıfta bulunarak, "Kendi öz değerlerimizi ve kültürümüzü sahiplenmeli, onları yaşatmalıyız. Bu değerleri günümüze taşımaktan büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından okulun konferans salonunda düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ölçme ve Değerlendirme Semineri’ne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi’nin yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Arzu Günaydın, İl Müdür Yardımcıları İlker Erarslan ve Hasan Vermez, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Yılmaz, şube müdürleri ve çok sayıda özel ve resmi okul müdürü katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğretmenler ve öğrenciler açısından sunduğu fırsatlara dikkat çekerek, "Bu model, eğitimde bireyselliği ve işbirliğini ön plana çıkararak, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi daha donanımlı yetiştirmeyi hedeflemektedir," dedi.

“TÜRKİYE YÜZYILI, BİR HEDEF DEĞİL, SORUMLULUKTUR”

Seminerde konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin eğitim anlayışında köklü bir değişim yarattığını vurgulayarak şunları söyledi: Sayın Bakanımız ve Bakan Yardımcımızın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' nde anlattığı gibi, aklı selim, kalbi selim ve zevki selim beyinlere ihtiyacımız var. Ülkemizin şarkısını, hikâyesini ve hedeflerini gerçekleştirmek için bu insanlara ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bilgiyi pratiğe dökme yetisine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu modelle birlikte, milli ve manevi değerlerimizi bilimle, sanatla ve kültürle harmanlayarak insan özelinde ahlakı, erdemi, vicdanı ve merhameti yücelten bir anlayış geliştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı, sadece bir hedef değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. İstikbalin sancısını çeken eğitim yöneticileri olarak, Sayın Bakanımızın liderliğinde uluslararası arenada örnek gösterilecek bir eğitim modeli oluşturma hedefimizle kararlılıkla yürüyoruz."