Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Kadıköy’ün “2025-2029 Stratejik Planı”nı açıkladı. Kentsel gelişimden kültür-sanata, ekolojiden sağlığa birçok projenin hayata geçirileceğini söyleyen Kösedağı, “Projelerin ve planda yer alan tüm hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğini izleme ve değerlendirme süreçlerimizle üç aylık periyotlarla takip edeceğiz” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Kadıköy Belediyesi Meclisi Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalardan sonra Kösedağı, Kadıköy Belediyesi’nin 2025-2029 Stratejik Planı’nı açıkladı. Planın hazırlanma sürecinde Kadıköylülerin, akademisyenlerin, uzmanların, sivil inisiyatiflerin, muhtarların ve kentteki birçok örgütlü bileşenin önerilerini dikkate aldıklarını ifade eden Kösedağı, “Geçmişten günümüze kentsel sorunlar üzerine yayımlanmış onlarca rapor, yüzlerce akademik toplantı, politika, strateji ve vizyon belgeleri hazırlandı. Elinizdeki rapor, tüm bu birikimden faydalanırken; sürdürülebilirlik, dirençlilik, dayanıklılık, tutarlılık, kapsayıcılık, eşitlik ve canlı odaklılık gibi başlıca ilkelerimizin süzgecinden geçirilerek somut hedeflere dönüştürüldü” dedi.

“HERKESİ KAPSAYAN BİR YAKLAŞIMLA HAREKET ETTİK”

Kadıköy’ün sadece ilçede yaşayanlara değil, İstanbul’un ve Türkiye’nin birçok noktasından gelen milyonlarca insana ev sahipliğini yaptığını söyleyen Kösedağı, stratejik planın hazırlanması sürecinde bu verileri de dikkate aldıklarını kaydetti. “Stratejik Plan’da, Kadıköy’de yaşayan, çalışan veya sosyalleşen herkesi kapsayan bir yaklaşımla hareket ettik” diyen Mesut Kösedağı şunları söyledi: “Kadıköylülerin beklenti ve ihtiyaçlarını tespit ettiğimiz bir dizi çalışmanın neticesinde, kaynaklarımızı en etkin nasıl kullanabileceğimiz üzerine yoğun bir mesai harcadık. Neticede, beş yıl sonra Kadıköy’ü görmek istediğimiz yere ulaşmak için hangi stratejik adımların atılması gerektiğini detaylarıyla ortaya koyan bu raporda, temelde dört stratejik alana yer verdik. Toplumsal, kentsel, ekolojik ve kurumsal gelişim alanlarından oluşan planda, onlarca hedef ve yüzlerce göstergeyle hizmet ve faaliyetlerimizi ölçülebilir ve değerlendirilebilir bir şekilde somutlaştırdık. ‘Kadıköylülerin beklentilerine en akılcı şekilde cevap vererek çağdaş değerlerin yayılmasına vesile olmak misyonuyla ve tüm canlıları odağına alan, yaşam kalitesi ve gelişmişlik seviyesi en yüksek kent olmak’ vizyonuyla hazırladığımız planda Kadıköy’ün yaşam standardını yükseltecek ve ilçemizi geleceğe hazırlayacak birçok yatırım ve hizmet planlaması yaptık. Önümüzdeki beş yılda bu yatırımlarımızı planlamamız dahilinde ve bütçe disiplininden çıkmadan hayata geçireceğiz. Daha şimdiden birçok projemizin etüt çalışmalarını tamamladık ve projelendirme süreçlerini işletiyoruz.”

TOPLUMSAL PROJELERİ AÇIKLADI

Kösedağı, 2025-2029 Stratejik Planı’nı “Toplumsal Gelişim”, “Kentsel Gelişim”, “Ekolojik Gelişim”, “Kurumsal Gelişim” başlıkları altında açıkladı. Toplumsal gelişim alanında bireylerin iyilik halini artıran politikalar üreteceklerini söyleyen Kösedağı, projeler hakkında şu bilgileri paylaştı. “Hali hazırda 7 olan Okul Öncesi Gündüz Bakımevi sayısını 2026 ve 2028’de birer tane daha artırarak 9’a çıkaracağız. Sosyal hizmet alanında çalışma yapılan merkez sayımızı 12’den 2025 yılında 3 tane daha açarak 15’e çıkaracağız. Kadıköy Huzur Vapuru Projesini, Kadıköy Mutfağı ve Kent Lokantası Projesini hayata geçireceğiz.”

KÜLTÜR SANAT ALANINDA YENİ PROJELER

“Var olan kültürel faaliyetlerimizin nitelik ve niceliğini artırırken her mahalleye hizmet götürmek önceliğimiz olacak” diyen Mesut Kösedağı, kültür sanat alanında yapılacak projeleri şöyle açıkladı: “Mahalle bazında kültürel etkinlikler düzenleyeceğiz. Sokak sanatçılarını destekleyeceğiz. Kadıköy’ün tarihi, sanatsal, kültürel ve turizm alanlarını gösteren haritalar yapacağız. Açık Hava Müzesi ve Sergisi’ni açacağız. Namık Kemal Fikir Evi Projesi’ni hayata geçireceğiz. Hafıza Kadıköy (Kent Belleği) Projesi’ni uygulamaya alacağız. Koşuyolu’nda açılışını planladığımız çok amaçlı kültür sanat merkezini hızla faaliyete geçireceğiz.”

EĞİTİME DESTEK ARTACAK

Çocuk ve gençlerin bilişsel ve kültürel gelişimini desteklemeyi de hedeflediklerini söyleyen Mesut Kösedağı, bu alanda yapılacak çalışmaları şöyle aktardı: Dijital Kütüphane Projesi ve Atatürk Çocuk Kütüphanesi Projesi’ni hayata geçireceğiz. Okulların tercih ve yeni kayıt dönemlerinde faaliyetlerine ağırlık veren eğitim danışma merkezlerini açacağız. Mahalle bazında eğitim merkezlerine 2027-28-29 yıllarında yenileri eklenerek sayısını 5’e çıkaracağız.” Tüm bireylerin spora eşit erişimini sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Kösedağı, “Spor alanındaki imza işlerimiz olan Cadde 10K, 21K Koşuları, Buzzfest, 19 Mayıs Gençlik Festivali ile beraber spora erişimi kısıtlı mahallelerde spor etkinlikleri düzenleyeceğiz.” diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ UYGULANACAK

Kadıköy’de kentsel dönüşüm faaliyetlerinin devam ettiğini hatırlatan Kösedağı, kentsel gelişim alanında yapılacak uygulamaları da aktardı. Dijital İmar Projesi’ni 2025 yılı itibariyle hayata geçirip 2027’de tamamlayacaklarını söyleyen Kösedağı, “Riskli yapı stokunun risk tespiti çalışmaları yapılıp, yasal süreçleri tamamlanmış yapıların yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Zemin etüt raporlarının yerinde kontrolünü sağlayarak, yeni yapılarda beton numune alımı ve denetimi, yapı ruhsatı öncesi mimari projelerin Mimari Estetik Komisyonu’na sunulması gibi işlemleri hassasiyetle yerine getireceğiz. Açık ve kapalı kamusal alan projeleri hazırlayacağız.”

Sürdürülebilir bir kent yapısı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Kösedağı, “Yol, kaldırım, yağmur suyu kanalı yapım ve yenileme çalışmalarını sürdüreceğiz. Göztepe Pazar Projesini,Yaya Durakları Projesini ve Khalkedon Point Projesini hayata geçireceğiz.” dedi. Kösedağı, mevcut belediye hizmet binasının da yıkılıp yerine daha modern bir yapının inşa edileceğini ekledi.

AFETE HAZIR BİR KADIKÖY

Kadıköy'ün afet ve acil durum süreçlerine hazırlıklı hale gelmesini sağlamak için birçok projeyi hayata geçireceklerini söyleyen Mesut Kösedağı, bu alanda yapılacak projeleri şöyle aktardı: “Her Eve Afet Çantası Projesi’ni 2025 yılından itibaren uygulanmaya başlayacağız. Her mahallede hafif seviye arama kurtarma takımı oluşturmak için eğitim ve tatbikatlar yapacağız. BAK Kadıköy ekibimiz faaliyetlerine devam edecek. Afete ilişkin farklı hedef kitlelere çeşitli eğitimler düzenleyeceğiz.”

“YEŞİL ALAN VE PARK SAYISINI ARTIRACAĞIZ”

Ekolojik gelişim alanında da birçok projeyi hayata geçireceklerini söyleyen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, şunları paylaştı: Hali hazırda 4 adet olan elektrikli araç şarj istasyonu sayımızı, her yıl düzenli artırarak beş yılın sonunda 24’e çıkaracağız. Mevcuttaki su ve enerji sistemlerinin bakım ve onarımı yapacağız. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji çalışmaları gerçekleştireceğiz. Suyun yeniden kullanımı ve verimliliğine yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. Atıksız yaşam yaklaşımı kapsamında, ihtiyaç duyulan hizmet alanlarının oluşturulmasını, biriktirme ekipmanlarının temin edilmesini, mevcuttakilerin bakım ve onarımının yapılmasını sağlayacağız. Bütüncül atık yönetim sisteminde sürdürülebilirliğin sağlanması için her türlü atığı toplayarak bertaraf edeceğiz. Kent temizliği faaliyetlerini hassasiyetle gerçekleştireceğiz. Sahipsiz hayvanların rehabilite edilme ve sahiplendirilme çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Vektörle mücadelede çevre kirliliğine yol açmayan yöntemler uygulayacağız. Mevcut sahipsiz hayvan rehabilitasyon merkezlerinin fiziki koşullarını iyileştireceğiz.” Yeşil alanların niteliğini ve miktarını artırmak için çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Kösedağı, “Mevcut park, yeşil alan ve bostanların bakım onarım ve yenilemesini yapacağız. Yeşil alan ve park sayısını artıracağız. Kamusal alanlarda ağaçlandırma yapacağız. Kişi başına düşen yeşil alan oranını, artan nüfusa rağmen koruyacağız.” ifadesini kullandı.

3 AYLIK PERİYODLARLA TAKİP EDİLECEK

2025-2029 Stratejik Planı’nın, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları olmak üzere, bir dizi küresel gündemin dikkate alarak hazırladığını söyleyen Kösedağı, “Projelerin ve planda yer alan tüm hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğini de izleme ve değerlendirme süreçlerimizle 3 aylık periyodlarla takip edeceğiz. Bu takip sürecinde hazırlayacağımız faaliyet raporlarını ise Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yerelleştirilmesi bağlamında, Gönüllü Yerel Değerlendirme (VLR) formatında hazırlayacak ve başarımızı bu kıstaslara göre ölçecek ve değerlendireceğiz.” dedi.