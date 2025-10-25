Foça'da perşembe günü meydana gelen aşırı yağışlarda sel sularına kapılarak dereye düşen kayıp vatandaşı arama çalışmalarının üçüncü gününde 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir’in Foça ilçesi perşembe günü (23 Ekim) tarihinin en şiddetlerine yağışlarından birine sahne olurken otomobiliyle sel sularına kapılarak Bucak Deresi'ne düşen 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nu arama çalışmaları son buldu. Bugün sabah 09.00'da arama çalışmaları için nehre inen İZSU'nun amfibik (yüzergezer) iş makinesini kullanan kepçe operatörü Tekin Güneş tarafından 09.15 gibi kör Gediz Nehri olarak bilinen bölgede görülen Kaptanoğlu'nun cansız bedeni Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Kaptanoğlu, aracının düştüğü yerden 11 kilometre uzaklıkta bulundu.

Üç gün boyunda ekipler seferber oldu Yağış sırasında 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun otomobili sel sularına kapıldı. Kurtarma çalışmaları kapsamında ekiplerin ulaştığı otomobilin içinde olmadığı tespit edilen Kaptanoğlu’nu arama çalışmaları tüm bölgeye yayıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AFAD, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Komando ekipleri, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı kurbağa adam ekibi, 707 personel, 43 dalgıç ve 5 dron ile dere yatağı ve çevresindeki sazlık alanlarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürüldü. Dün İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma birimine bağlı dalgıçlar Kaptanloğu'nun gömleğini buldu. Yaklaşık 14 kilometrelik hatta titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda arama kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde Kaptanloğu'nun cansız bedenine ulaşıldı.