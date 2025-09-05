İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl üniversiteli gençler için başlattığı “Dijital İzmirim Kart” uygulaması bu yıl da devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Öğrenciler fiziksel kart çıkarmadan İzmirim Kart mobil uygulaması üzerinden oluşturacakları dijital ulaşım kartı ile ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İZBAN, Metro ve Tramvay araçlarından yararlanabilecek.

Üniversite eğitimi için İzmir’e gelen öğrenciler fiziksel kart çıkarmadan kolaylıkla toplu ulaşım araçlarından yararlanıyor. Eylül ve ekim aylarında İzmir’e gelerek okul kayıtlarını yaptıran öğrencilerin yanı sıra İzmirli öğrenciler de “Dijital İzmirim Kart uygulaması üzerinden ulaşım kartlarını dijital olarak kullanılabiliyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ’nin (İzmir Teknoloji) geçen yıl hayata geçirdiği yenilik sayesinde İzmirim Kart başvuru merkezlerinde yaşanan yoğunluğun önüne geçiliyor.

DİJİTAL KARTA NASIL BAŞVURULUYOR?

İzmirim Kart mobil uygulaması cep telefonlarına indiriliyor. Uygulama açıldığında üyelik kaydı oluşturulup işleme devam ediliyor. Üyelik sözleşmesinin kabulünün ardından, dijital kart oluşturmak için bilgilendirme ekranı açılıyor. Ana ekranda çıkan “Kart Başvuruları” bölümünden öğrenciler öğrenci kartına başvurarak işlemini devam ettiriyor. Bilgilerin tamamlanmasının ardından bakiye yüklenerek kart kullanıma açılıyor. Dijital kart kullanılmaya başlandıktan sonra, kişinin başvurması halinde fiziksel kart kargo yoluyla kullanıcının adresine gönderiliyor ya da kart merkezlerinden teslim alınabiliyor.

DİJİTAL KART NERELERDE KULLANILIYOR?

Dijital İzmirim Kart, yalnızca toplu taşıma araçlarında değil; Sasalı Doğal Yaşam Parkı, Teleferik Tesisleri, Akıllı Tuvaletler ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti girişlerinde de kullanılabiliyor. Başvuru ve detaylı bilgi için www.izmirimkart.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.