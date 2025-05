Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü himayelerinde her yıl Haziran ayının ilk haftasında kutlanan “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle 26 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ‘Her zaman, her yerde, herkes için eğitim’ anlayışıyla hayat boyu öğrenme kültürünün daha geniş kitlelere ulaştırılması ve yaşamın her alanında aktif katılımın sağlanması amacıyla düzenlenen kutlama programı, İzmir’ in Selçuk ilçesinde büyük bir coşkuyla başladı.

Selçuk Efes Müzesi önünde düzenlenen etkinliklere; Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Sedat Seçkin Bozkurt ve Hacı Ali Okur, Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, , İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İzmir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları İlker Erarslan ve Firdevs Çatalkaya, ilçe millî eğitim müdürleri, şube müdürleri, eğitim yöneticileri, halk eğitimi merkezi müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

HER ZAMAN, HER YERDE, HERKES İÇİN EĞİTİM

Program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından protokol konuşmaları ile başladı. Selçuk İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Serkan Attan, “Bizler, insanın gelişimini hayat boyu süren bir süreç olarak kabul eden bir anlayışa sahibiz. Bu nedenle Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün ‘Her zaman, her yerde, herkes için eğitim” anlayışıyla yürüttüğü vizyona, bizler de Selçuk olarak tüm gücümüzle katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu güzel programın ilçemizde yapılmasına vesile olan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen İzmir İl Millî Eğitim Müdürümüz Dr. Ömer Yahşi’ye ve etkinliğimize katılarak bizleri onurlandıran tüm değerli konuklarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum.” dedi.

YAYGIN EĞİTİMLE HER YAŞA, HER İLGİYE ÖNEM VERİYORUZ

Örgün eğitimin yanı sıra yaygın eğitimin önemine dikkat çeken İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, konuşmasında, “ Bugün burada, öğrenmenin, üretmenin ve gelişmenin hayatın her dönemine yayılabileceğine tanıklık ediyoruz. Hayat boyu öğrenme ile bireyin eğitim düzeyi ya da yaşı fark etmeksizin üretime aktif katılmaları bizleri gururlandırıyor. İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak Millî Eğitim Bakanlığımızın da eğitim vizyonuyla İzmir’in her köşesinde, 30 ilçemizdeki 31 Halk Eğitimi Merkezimiz ve Olgunlaşma Enstitümüz ile 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın taleplerine, ilgilerine, yeteneklerine yönelik kurslar ve etkinlikler düzenliyoruz. Özellikle yetişkin bireylerin, hayat boyu öğrenme faaliyetlerine aktif katılım sağlaması, bizi mutlu ediyor. Bugün burada açılan 32 stantta, sadece ürünler değil; emek, sabır, bilgi, beceri ve azim sergilenmektedir. Bu stantlar, örgün eğitimin yanında yaygın eğitimin ne kadar güçlü bir etki alanına sahip olduğunu bizlere göstermektedir. Kursiyerlerimizin yaşamlarına dokunan tüm usta öğreticilerimize, yöneticilerimize ve gönüllülere yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu güzel organizasyona ev sahipliği yapan Selçuk Kaymakamımıza ve İlçe Millî Eğitim Müdürümüze şükranlarımı sunuyorum. Hayat boyu öğrenmenin gücünü ve etkisini hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki öğrenmenin yaşı ve sonu yoktur.” dedi.

EFES’İN KALBİNDE, EĞİTİMİN VE ÜRETİMİN HEYECANI

Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, programda yaptığı konuşmada, “ Bugün, tarih boyunca uygarlıklara ev sahipliği yapmış Efes’in kalbinde, eğitimin ve üretimin heyecanıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapmaktan, ilçem Selçuk adına büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Hayat boyu öğrenme, çağımızın değişim ve dönüşüm hızına ayak uydurabilmek için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Halk eğitimi merkezleri, sadece bilgi aktarımı yapan kurumlar değil; aynı zamanda toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamına yön veren, bireyleri üretken bireyler hâline dönüştüren çok yönlü eğitim merkezleridir. Şu an, bu anlayışın sahada nasıl karşılık bulduğunu hep birlikte gözlemliyoruz. Halk eğitim merkezlerimizde verilen eğitimler sayesinde vatandaşlarımız; hayallerini gerçeğe dönüştürmekte, üretim süreçlerine katılmakta, kültürel mirasımızı yaşatmakta ve yeni beceriler kazanarak topluma daha güçlü bireyler olarak katkı sağlamaktadır. Böylesine güzide bir misafir topluluğuna ev sahipliği yapmanın kıvancını yaşarken emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Anadolu’nun zengin kültürel mirasını yansıtan Selçuk Şahabettin Sarıdere halk oyunları ekibi, sahne aldı. Yıl boyunca bilgi ve beceri ile hazırlanan ve çeşitli tematik sunumlarla sergilenen el emeği ürünler, tüm katılımcıların iştirakiyle açıldı. Katılımcılar, sergi alanında hem üretim süreçlerini yakından inceleme hem de hayat boyu öğrenmenin somut örneklerine tanıklık etme fırsatı buldu.

“Hayat Boyu Öğrenme Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenen program, tarihi Efes Odeon Antik Tiyatro’da, Türk Halk Müziği konseri ile devam etti.