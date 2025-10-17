Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı DEPARK bünyesindeki BAMBU Girişim Ofisi tarafından yürütülen “Genel Girişimcilik Programı Demo Day” etkinliğinde finale kalan 18 yenilikçi iş fikri jüri karşısına çıktı. Programda dereceye giren projeler, BAMBU Girişim Ofisi’nde ön kuluçka desteği ve mentörlük hakkı kazandı.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Teknoparkı DEPARK BAMBU Girişim Ofisi tarafından yaklaşık dört ay süren girişimcilik yolculuğu, “Genel Girişimcilik Programı Demo Day” etkinliğiyle tamamlandı. Girişimcilik ruhunu paylaşmak ve yenilikçi fikirleri desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlikte, finale kalan 18 proje jüri karşısında sunum yaptı.

Sunumların ardından ilk üçe giren projeler, BAMBU Girişim Ofisi’nde ön kuluçka döneminde ücretsiz paylaşımlı ofis alanı kullanımı ve mentörlük desteği hakkı kazandı.

213 GİRİŞİMCİ ADAYI EĞİTİM ALDI

BAMBU Genel Girişimcilik Programı’na 86 iş fikriyle başvuru yapıldı ve toplamda 213 girişimci adayı program kapsamındaki eğitimlerden yararlandı. “Girişimcilik 101” eğitimlerini başarıyla tamamlayan 36 iş fikri, ikinci aşama olan “Girişimcilik 201” eğitimlerine geçmeye hak kazandı. Katılımcılara toplam 32 saatlik yoğun bir eğitim programı sunularak girişimcilik, iş modeli geliştirme, finansal planlama ve sunum teknikleri gibi konularda kapsamlı bilgi ve deneyim kazandırıldı. Bu eğitimleri tamamlayan ve öne çıkan 18 iş fikri ise büyük ödül için jüri karşısına çıktı.

Final programı, DEÜ Rektörlüğü Bordo Salon’da gerçekleştirildi. Etkinliğe; DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Zeki Atıl Bulut, DETTO Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Burcu Felekoğlu, girişimci adayları ve aileleri katıldı.

“ELİMİZDE MUAZZAM BİR İMKÂN VAR”

Açılış konuşmasında Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine dikkat çeken DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, şunları söyledi:

“Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti savunma sanayinde dışa bağımlılığını ciddi şekilde düşürmüş durumda. Şu anda hepimizin de çok iyi bildiği gibi tarım ve sağlık alanında ülke çapında genel bir teşvik var. Bu alanlarda muazzam fikirler üretiliyor. Dünyanın hiçbir yerinde enstitülerin, araştırma merkezlerinin ve hastanelerin bir arada olduğu bir yerleşke yok. Sağlık alanında konuşuyorum. Dokuz Eylül Üniversitesindeki örnek dünyanın hiçbir yerinde yok. Muazzam bir imkân var elimizde. Ben bu imkânlardan faydalanmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok keyifli ve verimli bir toplantı oluyor, tüm girişimci adaylarına başarılar diliyorum.”

“GİRİŞİMCİLİK YOLCULUĞU KESİNTİSİZ BİR SÜREÇ”

DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Zeki Atıl Bulut ise girişimcilik sürecinin önemine vurgu yaparak, “Girişimcilik yolculuğu hepimizin bildiği gibi kesintisiz bir yolculuk ve biz de bugün bu yolculuğun ara duraklarından birindeyiz. Bizler, gerek üniversitemiz gerek teknoparkımız gerekse Teknoloji Transfer Ofisimiz olarak bu yolculukları üniversitemizin vizyonu, inovasyon kapasitesi ve bilgi birikimiyle her zaman desteklemeye çalışıyoruz. Bugün de yine bu çalışmaların meyvelerini alacağımız bir gün olmasını diliyorum. Başta BAMBU Girişim Ofisi'nin değerli çalışanları ve yöneticileri olmak üzere teknoparkımızda bu alanda emek veren tüm profesyonellere ve bize bu imkânları sağlayan Dokuz Eylül Üniversitemizin yönetimine teşekkür ediyorum. Paydaşlarımız olmadan bu tür etkinlikleri yürütmek mümkün değil,” dedi.

“BU PROGRAM GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİRDİ”

DETTO Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Burcu Felekoğlu da programın üniversitedeki girişimcilik ekosistemine katkısına dikkat çekerek, “Yaklaşık dört ay süren bu heyecanlı süreçte sekiz değerli akademisyenimizin katkılarıyla yirmi sekiz saatlik eğitim ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Farklı fakültelerden hocalarımız girişimcilerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini aktardılar. Bu program sadece bir eğitim değil, aynı zamanda üniversitemizdeki girişimcilik kültürünü güçlendiren ve fikirlerin gerçeğe dönüştürülmesini sağlayan bir yolculuk şeklinde ilerledi. Program sonunda ortaya çıkan fikirlerin, ilerleyen süreçte DEPARK’ın da desteğiyle hayata geçirilmesini hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı.