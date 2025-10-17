Basketbol Gençler Ligi’nde 2025-2026 sezonu yeni format ile oynanacak. Yeni sezonda Fırat Yavuz baş antrenörlüğünde parkede yerini alacak olan TOFAŞ BGL Genç Takımımız, yeni sezon ilk maçlarını 9-10-11 Kasım 2025 tarihlerinde oynanacak ilk pencerede oynayacak.BURSA (İGFA) - Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2025-2026 sezonu için geri sayım başladı.

Bu sezon itibariyle BGL Erkekler ve Kızlar kategorilerinde statü değişikliğine gidildi. Bir önceki sezonlardan farklı olarak, tüm karşılaşmalar Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde belirlenen tarihlerde oynanacak.

Normal sezon, her takımın toplamda 15 müsabaka oynayacağı şekilde planlandı. Sezon, beş farklı döneme ayrılırken, her pencerede takımlar üçer maç yapacak.

Normal sezonun tamamlanmasının ardından puan tablosunda ilk dört sırayı alan takımlar, BGL Dörtlü Final müsabakalarına katılma hakkı elde edecek.

2025-2026 sezonunda Basketbol Gençler Ligi; erkeklerde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinin altyapılarından oluşan 16 takımla, kızlarda ise Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi kulüplerinden 11 takım ve davetle katılan 5 ekiple toplamda 16 takımla oynanacak.

2025-2026 sezonu Basketbol Gençler Ligi Pencere tarihleri şu şekilde:

1. Pencere: 9-10-11 Kasım 2025

2. Pencere: 19-20-21 Aralık 2025

3. Pencere: 13-14-15 Şubat 2026

4. Pencere: 16-17-18 Mart 2026

5. Pencere: 17-18-19 Nisan 2026

Dörtlü Final: 16-17 Mayıs 2026

Basketbol Gençler Ligi Erkekler kategorisinde mücadele edecek takımlar:

Aliağa Petkim Spor, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Bursaspor Tatildekirala.com, Esenler Erokspor, Fenerbahçe Beko, Galatasaray, Karşıyaka, Manisa Basket, Mersin Spor, Onvo Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ, Trabzonspor, Türk Telekom, Merkezefendi Belediyesi Basket