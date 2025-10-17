Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin erken yaşlardan itibaren hareketli yaşam kültürüne sahip olmaları, sportif alışkanlıklar kazanmaları ve her türlü bağımlılıktan uzak durmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen HOBA (Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri) Projesi kapsamında “Bursa Spor Günü” etkinlikleri başladı.BURSA (İGFA) - Her ayın 16. günü yapılacak “ Bursa Spor Günü” etkinliklerinde, ayın hafta içine denk gelen günlerinde okullarda bahçe ve teneffüs egzersizleri yapılacak; hafta sonlarında ise öğrencilerin aileleriyle birlikte sportif etkinlikler yapmaları teşvik edilecek.

Etkinlikler kapsamında okullar, eğitim-öğretimi aksatmadan öğrencilerine yönelik çeşitli fiziksel aktiviteler düzenleyebilecek. Ayrıca öğrenciler, bu özel günde eşofmanlarıyla ve spor formalarıyla okula gelebilecek.

“SPOR GÜNÜ” ÖĞRENCİLERİ BURSA SPORLA BULUŞTURDU

Spor Günü etkinliklerinin ilki Nilüfer Özlüce Aziz Sancar Ortaokulunda gerçekleştirildi. Etkinliğe Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulkadir Çınar, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Teknik Direktör Tahsin Tam ve Bursasporlu futbolcular katıldı.

Program öncesinde öğrenciler, beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde çeşitli fiziksel aktiviteler yaptılar. Etkinliğe Bursaspor’un sevilen maskotu timsah Macit’in de katılımıyla renkli görüntülere sahne olan buluşmada öğrenciler, hem spor yapmanın hem de takım ruhunu paylaşmanın keyfini yaşadı.

FORMANI GİY, TAKIMINA SAHİP ÇIK

Program, Okul Müdürü Mehmet Salih Günay’ın açılış konuşmasıyla başladı. Günay konuşmasında, her ayın 16’sında yapılacak etkinliklerin öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunulacağını, okullarına olan bağlılıklarını güçlendireceğini aynı zamanda yaşadıkları şehre, özellikle de kentin takımı Bursaspor’a karşı bağlılık duygularını artıracağını belirtti.

Programda bir selamlama konuşması yapan Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulkadir Çınar, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının değil, aynı zamanda fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin de büyük önem taşıdığını vurguladı. Çınar, “Bakanlığımızın eğitim politikaları ve yerel projelerimiz doğrultusunda öğrencilerimize bütüncül bir eğitim anlayışıyla yaklaşıyor, onları geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Bursaspor, şehrimizin göz bebeğidir. Bu süreçte verdikleri desteklerden dolayı Sayın Enes Çelik’e teşekkür ediyorum.” dedi.

BURSASPOR SEVGİSİNİ KÜÇÜK YAŞLARDAN İTİBAREN KAZANDIRMAK İSTİYORUZ

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ise, gelecek nesillerin Bursasporlu olması da çok önemli, çocuklarımıza Bursaspor sevgisini erken yaşlardan itibaren kazandırmak istediklerini söyledi. Çelik, HOBA Projesine destek vermekten dolayı da duyduğu mutluluğu ifade ederek, kulüp olarak bundan sonra da içerisinde çocukların ve gençlerin olduğu projelere katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Program, öğrencilerin Teknik Direktör Tahsin Tam ve futbolcularla gerçekleştirdiği soru cevap bölümüyle devam etti.

Etkinliğin sonunda futbolcular, öğrencilerin forma imzalama isteklerini geri çevirmedi. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.