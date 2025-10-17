İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversiteli öğrencilere verdiği ‘Genç Üniversiteli Sosyal Desteğine” başvurular devam ediyor. Destek kapsamında, 100 bin öğrenciye 20 bin TL’lik maddi katkı sunulacak. Başvurular, 21 Kasım Cuma gününe kadar uzatıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliği sunmak için öğrencilere sağladığı desteği devam ettiriyor. Bu kapsamda “Genç Üniversiteli Sosyal Desteği” projesiyle, kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden öğrencilerin ve ailelerinin muhtaçlık durumu değerlendirilerek nakdi destekte bulunuluyor.

BAŞVURULARDA SON GÜN 21 KASIM

2025-2026 eğitim öğretim dönemi için 100 bin üniversite öğrencisine verilecek 20 bin TL'lik “Genç Üniversiteli Sosyal Desteği” başvuruları 23 Eylül 2025’te başladı. Öğrenciler 21 Kasım 2025 Cuma gününe kadar başvuruda bulunabilir.

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI