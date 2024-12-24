İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi gücüyle yapımını sürdürdüğü Buca Metrosu'nda, dört tünel açma makinesinin de devreye girmesiyle tünel kazıları büyük hız kazandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla yapımını sürdürdüğü Buca Metrosu'nda çalışmalar son hızıyla devam ediyor.

Dört tünel açma makinesinin (TBM) aynı anda çalışmaya başladığı Buca'da, kazılarda yaklaşık yüzde 38 seviyesine gelindi.

2025 yılının sonunda tünellerin tamamlanması hedeflenirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Dairesi Başkanı Alpaslan Kara hedeflerini anlattı. Üçyol, Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonlarının bulunduğu Buca Metrosu, Narlıdere-Bornova Evka 3 arasında çalışan mevcut metro hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile Şirinyer'de entegre olacak. Bu hat üzerinde tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. Buca’nın en uzak mahallesi Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresi 20 dakikanın altına düşecek.

“GÜNDE 400 BİN YOLCU TAŞIYABİLECEK”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Dairesi Başkanı Alpaslan Kara, toplam 19 bin 500 metre tünel kazılacağını belirterek “Bunun 7 bin 500 metresini tamamladık. Tünel kazılarımızın yaklaşık yüzde 38'i bitti. Buca Koop istasyonu ile Tınaztepe Kampüsü arasındaki tüm tünel çalışmaları sona erdi. Ayrıca General Asım Gündüz ile Zafertepe Üçyol arasındaki iki istasyonu birbirine bağladık. Toplam üç istasyon arasındaki tünelleri tamamlamış olduk. Kalan 12 bin metrelik tünel çalışmalarımızı da 2025 yılında bitirmeyi planlıyoruz. Bu, 13 kilometre uzunluğunda 10 istasyon ve bir giriş-çıkış yapısından oluşacak büyük bir proje. Günde 400 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip. Bu entegre toplu ulaşım hizmetine büyük katkı demek… Buca rahatlayacak, İzmir rahatlayacak” diye konuştu.

“108 ARAÇTAN OLUŞAN 16 SETLİK TREN FİLOSU PLANLIYORUZ”

Projenin İzmirlilerle buluşması için hızla çalıştıklarını, tüm şantiyelerde toplam 750 personelin mesai yaptığını belirten Kara, şunları kaydetti:

“Bu hatta çalışacak tren setlerinin alımı için 2025’te ihaleye çıkacağız. Toplam 108 araçtan oluşan 16 setlik metro treni filosu planlıyoruz. Bu araçların bakımının yapılması için 80 bin metrekare kapalı alana sahip bir atölye ve depo alanı da inşa edilecek. İki kattan oluşan depoda bakım alanları ve ofisler bulunacak. 2027 sonu itibariyle Buca Metrosu’nda işletmeyi başlatmayı amaçlıyoruz. İzmir için çok önemli olan bu proje yaklaşık 450 milyon Euro kaynakla gerçekleştiriliyor. Bölgede oturan hemşehrilerimizin, inşaat faaliyeti nedeniyle biraz sıkıntı çektiklerinin farkındayız. Ancak çekilen zahmet, toplu ulaşımın rahatlamasıyla büyük bir konfora dönüşecek.”