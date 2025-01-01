İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte bisiklet kullanımını artırmak ve yurttaşların keyifli bir pazar geçirmesini sağlamak amacıyla “Bisikletli Pazarlar” etkinliği düzenledi. İlk Bisikletli Pazar etkinliği 5 Ocak'ta Bostanlı'dan başlıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, sporu ve sağlıklı yaşamı kentte yaşayanların gündelik hayatlarının bir parçası haline getirme hedefi doğrultusunda “Bisikletli Pazarlar” etkinliği başlattı. İlk etkinlik 5 Ocak Pazar günü yapılacak.

Bisikletliler Kooperatifi (BİSİKOOP) iş birliğiyle 2025 yılı boyunca her ay bir Pazar günü düzenlenecek organizasyon, farklı rotalarda gerçekleştirilecek. İzmirliler, başlangıç noktalarında buluşup kentin güzelliklerinin tadını çıkararak bisiklet sürecek; ardından bitiş noktasında hep birlikte piknik yaparak keyifli bir Pazar günü etkinliğini tamamlamış olacak. İlk sürüş 5 Ocak 2025 günü saat, 10.30’da Bostanlı Demokrasi Meydanı’nda başlayacak ve Sasalı Piknik Alanı’nda sona erecek. Kayıtlar, maratonizmir.org web adresi üzerinden ücretsiz olarak yapılabiliyor.