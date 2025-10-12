İzmir Büyükşehir Belediyesi artan enflasyon nedeniyle başta yeme-içme olmak üzere günlük ihtiyaçlarını karşılarken bile zorlanan üniversite öğrencilere desteğe devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz sıcak yemek dağıtımı yeni öğrenim yılında da aksatılmıyor. Altı devlet üniversitesinin kampüsü ve yakınında anne eli lezzetinde üretilen yemeklerle gençlerin bütçelerine katkı sağlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi hem kentte ikamet eden hem de başka şehirlerden gelerek ailelerinden uzakta yaşayan öğrenciler için Ege Üniversitesi içi metro durağı, Katip Çelebi Üniversitesi içi kız yurdu yakını, Bakırçay Üniversitesi içi, Demokrasi Üniversitesi önü, Dokuz Eylül Üniversitesi Tarık Akan Gençlik Merkezi önü ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) içindeki kütüphane önünde oluşturulan noktalarda her gün 16.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ortalama 4 bin kişilik yemek dağıtıyor.

BAŞKAN TUGAY’DAN HASSAS TAKİP

Aşevleri Şube Müdürlüğü’nde görevli Ümit Deniz Doğan, “İzmir’de devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerimize yemek dağıtım hizmeti veriyoruz. Bu hizmet ile ailelerinden uzak öğrencilerimiz için anne eli lezzetinde yemek dağıtımı yapıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay da ücretsiz yemek dağıtımı sürecini hassasiyetle takip ediyor” dedi.

İzmir’deki ilk senesi olduğunu aktaran öğrenci Nisan Avcı, “Hizmetten ilk kez faydalandım. Güzel, lezzetli ve doyurucuydu. Görünce çok mutlu olduk. Teşekkür ediyorum” diye konuştu. Ceren Güner, “Yemekler gayet güzeldi, hijyenikti. Personel maskeli, boneliydi. Bir yemekte örneğin makarna alırsak 180 lira gibi bir giderimiz oluyor. Böylelikle bu harcamayı yapmamış oluyoruz” dedi.

Dördüncü sınıf öğrencisi Salih Sencer ise, “3-4 yıldır burada yemek yiyoruz. Güzel bir hizmet. Memnunuz. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Sonraki senelerde de gelecek arkadaşlarımız için umarım devam eder” ifadelerini kullandı.