İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan İleri Yaş Eylem Planı kapsamında İzmir'de 60 yaş ve üstü bireyler için 3. Yaş Üniversitesi hayata geçiriliyor. Ders başı, 18 Şubat’ta Meslek Fabrikası’nda yapılacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşlı nüfusu giderek artan kentte yaşam konforunu artırıcı çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda ilgili birimleri ve kent paydaşlarının ortaklığıyla İleri Yaş Eylem Planı’nı hazırlayan Büyükşehir, eylem planının aşamalarından biri olan 3. Yaş Üniversitesi’ni Ege Geriatri Derneği iş birliği ile devreye aldı.

60 yaş ve üstü İzmirlilerin ücretsiz olarak kaydolacağı üniversitede, gönüllü akademisyen ve uzmanlar tarafından pek çok faydalı eğitim

verilecek. Teorik eğitimlerin ardından sosyal bir projede yer alarak üniversiteden mezun olacak öğrenciler, kep atma heyecanı da yaşayacak. İleri yaşlı bireylerin yoğun başvuruda bulunduğu 3. Yaş Üniversitesi için AASSM Büyük Salon’da tanıtım töreni ve kura çekimi gerçekleştirildi. Heyecanları gözlerinden okunan yurttaşlar, kurada isimlerini görünce büyük mutluluk yaşadı. Kura çekiminde 100 asil, 100 de yedek öğrenci belirlendi. Kurada ismi çıkmayan vatandaşların ise bir sonraki 3. Yaş Üniversitesi’ne kaydolacağı bildirildi.

DERS ZİLİ MESLEK FABRİKASI’NDA ÇALACAK

Sağlıklı ve aktif yaşlanmayı desteklemek, hayat boyu öğrenme fırsatlarını ileri yaşlara taşımak için açılan 3. Yaş Üniversitesi, 60 yaş ve üstü yurttaşların hem zihinsel hem de fiziksel olarak aktif kalmasını ve hayatla daha güçlü bir bağ kurmasını amaçlıyor. Üniversitenin ilk ders zili ise 18 Şubat günü Meslek Fabrikası’nda çalacak.

Üniversitede öğrencilere gönüllü akademisyen ve uzmanlar tarafından haftada iki gün, günde üçer ders olacak şekilde 6 saat ders verilecek.

Ayrıca uygulamalı ve seçmeli dersler de olacak. Sağlıklı Yaşlanma, Yaşlılıkta Sık Görülen Hastalıklar, Psikoloji, Hukuk, Tarih, Arkeoloji, İletişim, Fizik Tedavi ve Egzersiz, Palyatif Bakım ve Evde Bakım, Bahçe Bitkileri gibi derslerin olduğu eğitim programında erkekler için örgü, kadınlar için küçük tamirat, mutfak, Türk Halk ve Sanat Müziği Korosu, Halk Dansları, Psiko Drama, Yoga gibi uygulamalı dersler de verilecek. Dört dönem sürecek eğitimlerin sonunda her öğrenci sosyal projelere de fiziki olarak katılarak mezuniyet hakkı elde edecek ve kep atma sevinci yaşayacak.