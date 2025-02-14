İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Jovan Manasijevski’yi ağırladı. Başkan Tugay, Büyükelçi Manasijevski’yi bu yıl düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı’na (İEF) davet etti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kuzey Makedonya’nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve İzmir Fahri Konsolosu Bilal Kara’yı makamında ağırladı.

Görüşmede iki ülke arasındaki ticari, kültürel ve akademik iş birlikleri ele alındı. Başkan Tugay, Büyükelçi Manasijevski’yi bu yıl düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı’na (İEF) davet etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in Balkanlarla güçlü kültürel bağları bulunduğunu ve bölgede önemli bir Balkan nüfusunun yaşadığını vurguladı. Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde Balkan ülkelerine çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu belirten Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da Kuzey Makedonya ve diğer Balkan ülkeleriyle ilişkileri her alanda geliştirmeyi hedeflediğini ifade etti. Kültürel iş birliklerinin ekonomik kalkınma açısından da önemli olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, İzmir’in ve Balkan ülkelerinin karşılıklı tanıtımına yönelik çalışmaların artırılması gerektiğini dile getirdi. Başkan Tugay, Büyükelçi Manasijevski’yi bu yıl düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı’na davet ederek, Balkan ülkelerinin fuarın ana konukları arasında yer alacağını belirtti.

Büyükelçi Jovan Manasijevski, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu, iş, ticaret ve eğitim alanlarında yeni iş birlikleri geliştirmeyi hedeflediğini ifade etti. Manasijevski, Kuzey Makedonya’da 1950 yılında kurulan Türk Tiyatrosu’nun Bursa ve Antalya’da sahne aldığını hatırlatarak, İzmir’de de bir organizasyon düzenlenebileceğini söyledi.

Başkan Tugay ise kültür, sanat, spor ve gençlik alanlarında her türlü iş birliğine açık olduklarını ve İzmir’in bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.