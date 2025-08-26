İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi Göl Gazinosu’nu İzmir Mutfak Müzesi’ne dönüştürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin mutfak kültürünü dünyaya tanıtacak önemli bir projeye imza atıyor. Kültürpark’taki tarihi Göl Gazinosu, İzmir Mutfak Müzesi’ne dönüştürülüyor. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın önerisiyle başlayan çalışmalar, 11 kişilik bilim kurulunun katkısıyla sürdürülüyor. Müze küratörü Nejat Yentürk, üç önemli koleksiyoncunun binlerce eser bağışıyla eşsiz bir arşivin ilk adımlarının atıldığını belirtti.

Müze, 29 Ağustos–9 Eylül tarihleri arasında 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda “teaser sergi” ile tanıtılacak. Sergide müzenin koleksiyonundan seçmeler yer alacak. Göl Gazinosu’nun kapalı alanı müzeye tahsis edilirken, terası “Göl Bistro” adıyla hizmet verecek.

“BİR KÜLTÜREL SEFERBERLİK”

Kentin ve bölgenin mutfak mirasını erişilebilir kılma ihtiyacı yıllardır duyulan bu müzeyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın desteğiyle hayata geçirdiklerini vurgulayan İzmir Mutfak Müzesi Küratörü Nejat Yentürk, müzenin yalnızca İzmir’in değil, geniş coğrafyanın gastronomi mirasını belgeleyen bir merkez olacağını vurguladı. Müze; iklim krizi, sağlıklı gıdaya erişim, yerel üretim ve gastronomik çeşitliliğin korunması gibi konulara da odaklanacak.

ŞERBET GÜĞÜMÜ VE KAHVE KÜLTÜRÜ

Müzede İzmir doğumlu şerbet güğümü, Osmanlı’dan günümüze tatlı kültürü, kahvehane canlandırmaları ve gıda sanayisine dair zengin içerikler yer alacak. Döner kebabının Kemeraltı’nda doğduğu bilgisi de müzenin dikkat çeken anlatılarından biri olacak.

İEF’DE “TEASER SERGİ”

94. İEF döneminde Göl Gazinosu’nun fuayesinde düzenlenecek bir ön sergiyle müzenin içeriğinden seçmelerin yer alacağını söyleyen Yentürk, “Teaser sergi adını verdik, tadımlık bir meraklandırma sergisi” dedi.

BİLİM KURULU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Müze fikrinde yola birlikte çıktıkları, ancak yakın zamanda kaybettiğimiz Serdar Çelenk, Burçin Kipman ve Prof. Dr. Eren Akçiçek’i saygıyla anan Yentürk, “Keşke hayatta olsalardı, hayalimizi gerçekleştirdiğimizi görebilselerdi” dedi. Bilim kurulu; Priscilla Mary Işın, Prof. Dr. Arif Bilgin, Gökçen Adar, Gonca Tokuz, Nihal Kadıoğlu Çelik, Aycan Hasırcılar, Prof. Dr. Seda Genç, Ahmet Örs, Osman Serim, Ayfer Yavi ve Nejat Yentürk’ten oluşuyor.