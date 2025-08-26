Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 7-9 Eylül 2025 tarihlerinde İtalya’da düzenlenecek olan dünyanın en büyük saraciye, deri çanta ve aksesuar fuarı MIPEL Fuarı’na 6 firmayla katılacak.İZMİR (İGFA) - Türk saraciye sektörü olarak, şubat ayında düzenlenen MIPEL Fuarı’na 4 Türk firmasıyla katıldıkları bilgisini veren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, 7-9 Eylül 2025 tarihlerindeki fuara ise 10’un üzerinde firmayla katılmak için yoğun çaba gösterdiklerini ancak katılımcı sayısının 6 firmada kaldığını söyledi.

Zandar, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, İtalya’da ayakkabı sektörüne yönelik Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarına 7 yıldır milli katılım organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, "İlk yıllarda 10 firma ile başladık, zamanla 40 firmaya ulaştık ve uluslararası katılımda ilk üç ülke arasına girdik. Benzer bir başarıyı MIPEL’de de yakalayacağımıza inanıyorduk. Ancak ekonomik koşulların etkisi umduğumuzdan daha derin oldu.” dedi.

Türkiye’nin İtalya’ya deri ürünleri ihracatının 2023 yılında 145 milyon dolar iken, 2024 yılında yüzde 32 düşüşle 99 milyon dolara gerilediğini aktaran Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu, İtalya’ya ihracattaki düşüşü durdurmak için MIPEL’de yer alacaklarını vurguladı.

İtalya’nın Milano kentinde yılda iki kez düzenlenen MIPEL Fuarı’nın, saraciye, deri çanta ve aksesuar alanında dünyanın en önemli buluşma noktalarından biri olduğunu vurgulayan Gündoğdu, “Fuar, 127 edisyondur aralıksız düzenleniyor ve sektör temsilcilerini bir araya getiriyor. Türk saraciye sektörünün ürün çeşitliliğini ve kalitesini orada göstereceğiz” dedi.