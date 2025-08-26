Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop’un iç kesimleri, Toroslar mevkii, Hatay’ın kıyı ilçeleri ve Ardahan’ın kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek.

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve doğu illerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek; diğer bölgelerde ise sıcaklıklar normallere yakın olacak.

Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtilirken, Marmara’nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgâr (30-60 km/saat) bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığını bildirdi ancak bölgesel hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.