Yaşamının son yıllarını Karabağlar ’da geçiren Türk Halk Ozanı “Bozkırın Tezenesi” Neşet Ertaş, ölümünün 13. yıl dönümünde Karabağlar’da özel bir konserle anıldı.İZMİR (İGFA) - Ali Fuat Cebesoy Mahallesi’ndeki Neşet Ertaş Parkı’nda düzenlenen anma konserine Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası ve sanatçı Burak Maral, Ertaş’ın birbirinden güzel türkülerini söyleyerek izleyenlere keyifli bir gece yaşattı. Konser sonunda Başkan Kınay, Burak Maral’a çiçek vererek orkestradaki tüm ekip arkadaşlarını tebrik etti.

Neşet Ertaş’ın hayatının bir bölümünü Karabağlar’da geçirmiş olmasının kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirten Başkan Kınay, “Onun türkülerini dinlerken geçmişimizi, dostluğumuzu ve bu ülkenin zenginliklerini yeniden hatırlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’sinde, bu toprakların bütünlüğünü, birliğini ve beraberliğini koruyarak; sahip olduğumuz zenginliği ve umudu geleceğe taşımak hepimizin görevidir” dedi.

Başkan Kınay ayrıca, türküler aracılığıyla kültürün, acının, özlemin ve hayallerin kuşaktan kuşağa aktarıldığını vurguladı. “Bozkırdan yükselen bu ses, yıllar boyunca bizleri biz yapan değerleri yaşattı. Yolun bittiği sanıldığında bile türküler bize emanetti, yolumuzu aydınlattı” ifadelerini kullandı.