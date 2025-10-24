İzmir Karabağlar Belediyesi şirketi KARBEL A.Ş. bünyesindeki 919 işçiye kişi başı 81 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar Belediyesi şirketi KARBEL A.Ş. bünyesinde çalışan işçileri kapsayan banka promosyon ihalesi sonuçlandı.

Ziraat Bankası ile yapılan anlaşma kapsamında 919 işçiye kişi başı 81 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak. 15 Ekim 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe giren sözleşme kapsamında promosyon ödemeleri işçilerin hesaplarına 1 ay içerisinde yatırılacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile Ziraat Bankası Karabağlar Şube Müdürü Gökhan İskeçeli arasında imzalanan 3 yıllık maaş sözleşmesiyle işçi sayısı göz önünde bulundurulduğunda belediyeler arasında en yüksek promosyon rakamlarından biri elde edildi. İşçilere önemli bir kazanım sağlandı.

İmza törenine Ziraat Bankası Bölge Satış Müdürü Serkan Alptekin, Ziraat Bankası Müşteri İlişkileri Yetkilisi Funda Toplu ve KARBEL A.Ş. Şirket Yöneticileri de katıldı.

Başkan Helil Kınay, belediye çalışanlarının emeğine ve alın terine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayarak “Özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarımızın haklarını korumaya ve her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Daha önce toplu iş sözleşmesinde yan haklar ve ücretler konusunda yaptığımız örnek çalışmada olduğu gibi, bu promosyon ihalesinde de işçilerimizin en yüksek oranı alması için titizlikle çalıştık. Tüm çalışma arkadaşlarımıza, işçilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Başkan Kınay, Karabağlar Belediyesi olarak emeğe değer veren ve çalışanını koruyan bir anlayışla hareket etmeye devam edeceklerini belirterek, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışma arkadaşlarımızın, emekçilerimizin ve işçilerimizin her zaman yanında olacağız” dedi.