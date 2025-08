İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Karabağlar trafiğine nefes aldıracak Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak arasında açacağı yeni bağlantı yolu projesinde yüzde 70 oranında ilerleme sağlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kent içi trafiği rahatlatmak amacıyla başlattığı ulaşım yatırımlarından, Karabağlar Dostluk Bulvarı Bağlantı Yolu Projesi’nde zor etap geride bırakılarak çalışmalar hızlandırıldı. Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak arasında açılacak bir kilometrelik yeni bağlantı yolu projesi sayesinde Eskiizmir Caddesi ile Yeşillik Caddesi birbirine bağlanarak Bozyaka bölgesi başta olmak üzere Karabağlar trafiği büyük bir oranda nefes alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, projenin en zorlu etabı olan altyapı çalışmalarında sona geldi. Üç koldan devam eden çalışmalar kapsamında, kent trafiği önemli bir yol kazanırken aynı zamanda bölgenin kanalizasyon, doğalgaz ve elektrik hatları da yenilenmiş olacak. Projenin eylül ayı sonunda tamamlanarak yolun hizmete açılması hedefleniyor.

PROJENİN YÜZDE 70’İ TAMAMLANDI

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Üst Yapı Şube Müdürü Nedim Ersin Külekçi, “Şu an Eskiizmir Caddesi ile Dostluk Bulvarı’nı birbirine bağlayan 5714 Sokak üzerindeyiz. Bu caddede genişletme çalışmalarına devam ediyoruz. Çalışmalarımız 3 etap halinde ilerliyor. Şu an 7 iş makinemiz, 13 kamyonumuz ve işçilerimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. İşin zor olan kısmını atlattık. Proje kapsamında altyapı çalışmalarımız bitmek üzere. Bundan sonra daha hızlı ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyoruz. Şu an işin yüzde 70 oranında çalışmaları tamamladık. Eylül ayının sonunda caddemizi hizmete açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

DÖRT ŞERİTLİ YOLDA BİSİKLET YOLU DA OLACAK

Yeni ve modern yapısıyla hem araç hem de yaya trafiğinin konforunu artıracak proje hakkında bilgi veren Nedim Ersin Külekçi, “Proje çalışmaları kapsamında yaklaşık 50 bin metreküp hafriyat çalışmamız devam ediyor. Proje tamamlandığında 6 bin ton sıcak asfalt serimi yapmış olacağız. Toplamda bir kilometre uzunluğunda dört şeritli yolumuz olacak. Bir kenarında bisiklet yolumuz da bulunacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ilimiz genelinde devam eden diğer ulaşım projelerimiz de tamamlandığında daha konforlu ve hızlı ulaşım ağına sahip olacağız” ifadelerini kullandı.

KARABAĞLAR TRAFİĞİNE NEFES ALDIRACAK

Proje sayesinde Karabağlar Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak arasında yeni imar yolu açılarak Eskiizmir Caddesi ile Yeşillik Caddesi birbirine bağlanmış olacak. Yeni imar yolu; Dostluk Bulvarı, Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı ve Sevgi Bulvarı’nın kesişimindeki kavşaktan başlayarak Bozyaka Kapalı Pazaryeri’nin bulunduğu 5714/1 sokak istikametinde ilerleyerek Zincirlikuyu Camii’nde son bulacak. Böylelikle iki nokta arasındaki mesafe yaklaşık 600 metre kısaltılmış olacak. Karabağlar Bozyaka, Sarıyer ve Sevgi mahallelerindeki trafik düğümünü çözecek bağlantı yolu araç, yaya ve bisikletli ulaşım için daha güvenli ve konforlu bir hale gelmiş olacak.