Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (KESADER) Başkanı Kemal Erçalık, üretim yapan küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik 2 milyon TL’ye kadar hibe desteği programının başladığını duyurdu. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen program, nakit akışı sorunu yaşayan KOBİ’lere koşulsuz destek sunuyor.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’de küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için sevindirici bir gelişme yaşandı.

KESADER Başkanı Kemal Erçalık, yaptığı açıklamada, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile iş birliği içinde başlatılan hibe programının, özellikle üretim yapan KOBİ’ler ve proje bazlı çalışan imalat firmaları için 2 milyon TL’ye varan destek sağlayacağını belirtti.

“KOŞULSUZ VE ŞARTSIZ DESTEK”

Erçalık, “Bu hibe, ön şart veya kefalet aranmaksızın veriliyor. Yüksek faizli kredilerle mücadele eden esnafımız için önemli bir fırsat. Kredi değil, doğrudan yatırıma yönelik bir destek sunuyoruz. Esnafımız bu fırsatı kaçırmamalı” dedi. Programın, üretim yapan küçük işletmeler ve sanayi bölgesindeki firmalara odaklandığını vurgulayan Erçalık, başvuruların 22 Ağustos 2025’e kadar yapılması gerektiğini ifade etti.

Bu kaynağın istihdam ve sürdürülebilirlik açısından KOBİ’lere yeni bir soluk getireceğini belirten Erçalık, derneğin başvuru süreçlerini kolaylaştırmak için danışmanlık hizmeti de sunacağını kaydetti.