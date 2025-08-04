Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmak için sunduğu hizmetlerle fark yaratmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Mersin'de Toroslar ilçesinde Halkkent Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, Yenişehir İlçesinde Engelsiz Yaşam Parkı’nda ve Tarsus Kültür Park içerisinde yer alan Mola Evleri’nde özel gereksinimli bireyler, yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak uzman eğitmenler eşliğinde çeşitli aktiviteler yapıyor ve eğitim alıyor. Bu sayede çocuklar hem öğreniyor hem de sosyalleşerek kendilerini ifade etme becerilerini geliştiriyor. Çocuklarını gönül rahatlığıyla teslim eden aileler, bu hizmet sayesinde gündelik hayatlarını daha verimli bir şekilde sürdürebiliyor. Kimi zaman bir devlet dairesinde işi olan, kimi zaman sadece bir kahve içip nefes almak isteyen aileler için Mola Evi, büyük bir destek ve huzur kaynağı oluyor.

ÖZGÜVENLİ, MUTLU VE SOSYAL ÇOCUKLAR…

Mola Evleri’nden yararlanmak isteyen aileler, çocuklarını randevu sistemi ile gönderiyorlar. Sabah saatlerinde belediyeye ait araçlarla evlerinden alınan çocukların yemek ve eğitim ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor. Gün sonunda ise yine güvenle evlerine bırakılıyorlar. Bu hizmet çocuklar için rutin oluştururken, ebeveynlerin de işlerini kolaylaştırıp, aynı zamanda sosyal yaşama dahil olmalarını ve kendilerine vakit ayırmalarını sağlıyor.

Mola Evleri’nde verilen destek yalnızca gün içerisindeki eğitimlerle sınırlı değil. Özel çocuklar burada kendilerine güvenmeyi, arkadaşlık kurmayı, duygularını ifade etmeyi, birlikte öğrenmeyi ve eğlenmeyi deneyimliyor.

MOLA EVİ, AİLELER İÇİN DE HİZMETİN EN GÜZEL HALİ

Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamda daha görünür olması, hizmetlere erişimin eşitliği ve ailelerin desteklenmesi, Mola Evi’nin en önemli özellikleri arasında yer alıyor. Mola Evi, yalnızca bir mola değil; umut, mutluluk ve güç de veriyor. Mola Evi’ne çocuklarını emanet eden aileler bu hizmetin yalnızca bir bakım ya da eğitim alanı değil, aynı zamanda kendilerinin de desteklendiği bir alan olarak görüyor.

ÖZDAL: “ASIL AMACIMIZ, ANNELERE MOLA VERDİRMEK”

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi Mola Evi’nde görev yapan Zihinsel Engelliler Öğretmeni Fatma Esra Özdal, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mola Evi’nin, tuvalet eğitimi almış ve temel öz bakım becerilerini kazanmış 5 yaş üstü özel bireylere hizmet verdiğini belirten Özdal, “Asıl amacımız; annelere daha çok görev düştüğü için, onlara mola verdirmek. Kamu kurum ve kuruluşlarında işleri olduğunda ya da kendilerine vakit ayırmak istediklerinde, bizden randevu talep ederek çocuklarını bırakabiliyorlar. Ya da biz oluşturduğumuz programlar dahilinde çocukları haftada 1 gün almaya çalışıyoruz. Onlarla eğitici, öğretici ve bireysel gelişimlerine destek verecek çalışmalar yapıyoruz. Sosyalleşmeleri konusunda da grup çalışması yapıyoruz” dedi.