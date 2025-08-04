İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yarışmacı ve yetiştirici kimlikleriyle faaliyetlerine devam ederken triatlon branşındaki başarılar dikkat çekti. Kulüp performansıyla 2025 yılına damga vururken ayrıca farklı alanlardaki istatistikler de göz doldurdu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, triatlon branşındaki başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Kulüp, performans takımı, gelişim sporcuları ve alt yapı gruplarıyla birlikte ayrıca modern pentatlon, koşu, bisiklet ve paletli yüzme gibi farklı alanlarda da performansıyla göz dolduruyor. Hem kürsü başarıları hem de milli takım davetleriyle öne çıkan takım gelecek yıllar için umut veriyor.

MİLLİ TAKIM BARAJLARI AŞILDI

Sezon başında yapılan performans testlerini başarıyla geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Triatlon Takımı; 9 sporcu ve 3 antrenörüyle milli takımlarda bu yıl en fazla temsil edilen kulüpler arasında yer aldı. Milli takım ve kulüp antrenörleri Mert Onaran, Alper Tolga Köksoy ve İzgi Akkeçeli eşliğinde yarışmalara hazırlanan triatlon sporcularından Taha Eren Coşgun, milli takım barajını geçen en genç sporcu olarak olimpik hazırlık kadrosuna seçildi.

2024 yılında genç erkek kategorisinde katıldığı her yarışı birinci tamamlayarak sezon sonu şampiyonu olan 20 yaşındaki triatlet, katıldığı son 7 ulusal turnuvadan 6 altın, 1 bronz madalya çıkardı. Elit erkekler kategorisini sezon sonu şampiyonu olarak tamamlayan 22 yaşındaki Emir Aracı ise milli takım barajını geçerek, Taha Eren Coşgun’la birlikte Sırbistan’da düzenlenen World Triathlon Development Regional Cup’ta ülkemizi temsil etti.

Yüzme, dağ koşusu ve atletizm branşlarında önemli derecelere sahip hukuk fakültesi öğrencisi Emir Aracı, 2025 Serik Triatlonu’nu da Türkiye Şampiyonu olarak tamamladı. Mavi beyazlıların milli triatletleri, Irmak Şereflioğlu ve Özlenen İpek Günad, triatlon bursu ile Amerika’da eğitim hakkı kazandı. Türkiye ve Balkan şampiyonlukları bulunan 18 yaşındaki Irmak Şereflioğlu ile çıktığı 14 ulusal yarışın tamamında madalya kazanan 23 yaşındaki milli sporcu Özlenen İpek Wingate Üniversitesi (ABD) triatlon takımında kendisine yer buldu. Özlenen İpek Günad geçtiğimiz hafta düzenlenen Salda Triatlonu’nun da birincilik kürsüsüne çıktı.

EV SAHİBİ GURURU

Hem matematik öğretmeni hem de bir Ironman sporcusu olan İpek Öztosun Bezdan (31), İzmir Duatlonu'nda birincilik ipini göğüsledi. Madalya töreninde ödülünü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan’ı Dr. Cemil Tugay’ın elinden alan rekortmen sporcu, katıldığı son altı ulusal turnuvayı da ilk sırada tamamlama başarısı gösterdi. Kasım ayında İspanya’da düzenlenecek Ironman 70.3 Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek deneyimli sporcu, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Çeşme Yarı Maratonu’nu da geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine şampiyon tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğinde rekor bir katılımla düzenlenen İzmir Duatlonu’nu 5 madalya ile tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Triatlon Takımı’nda; Ege Kızılelma, Uzay Tenli Yıldız ve Delfin Eylül Avcı ikincilik kürsüsüne çıkarken, Arkın Şıktaşlı ise üçüncü oldu.