Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarının etkisini artırdığı günlerde Mut ilçesinde sinek ve larva kaynaklı sorunlara karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.MERSİN (İGFA) - Ekipler, halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren sahada görev yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi yaptığı periyodik ilaçlama çalışmasıyla hem halk sağlığını korumayı, hem de yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Öte yandan ekipler, vatandaşlardan da çevre temizliğine özen göstermeleri çağrısında bulunuyor.

UYSAL: “UÇKUN İLE MÜCADELEMİZ YAZ-KIŞ SÜRÜYOR”

Büyükşehir Belediyesi ilaçlama biriminde görevli olan Ertan Uysal, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, “İlçe genelinde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Larva döneminde, fosseptik kuyularında ve gübrelik alanlarda, sıvı ve katı larva uygulamamızı yapıyoruz” dedi. Uçkun ile mücadelenin belli bir dönemi kapsamadığını, yaz-kış sürdüğünü aktaran Uysal, “Ancak sıcak havaların artması ile beraber uçkun mücadelemizi dere yataklarında, rögar, mazgal gibi alanlarda soğuk termal sistemi ile sürdürüyoruz. Mersin genelinde olduğu gibi, Mut ilçemizde de vatandaşlarımızın rahat bir nefes alması için çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MUT HALKINDAN BU YIL DA İLAÇLAMA ÇALIŞMALARINA TAM PUAN

Mut ilçesinde ikamet eden vatandaşlardan Mehmet Sinan, geçmiş yıllara kıyasla bu yıl ilaçlamanın da etkisiyle koşulların daha rahat olduğunu belirterek, “Genel olarak Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden memnunuz, çok iyi” dedi.

Bir başka vatandaş Osman Gül ise, “Mut’un içinde sinek yok. Vatandaşlar da çevreyi kirletmesin, sinekler çoğalmasın. Herkes vatandaşlık görevini yapsın. Biz evin önünde uyuyoruz, oturuyoruz ve hiç sinek şikâyetimiz olmuyor” diyerek memnuniyetini dile getirdi.