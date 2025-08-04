Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Akın’ın liderliğinde şehrin dört bir yanında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.BALIKESİR (İGFA) - “Balıkesir’de ulaşılmayan tek bir nokta, yapılmayan tek bir yol kalmayacak” diyerek yollarda kapsamlı bir çalışma başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde Erdek, Gönen ve Manyas’ta vatandaşın talebi üzerine sıcak asfalt serimi ile sathi kaplama yapıldı. Yolların tozdan, çamurdan kurtulduğunu söyleyen bölge halkı, Ahmet Akın ile birlikte yıllardır alamadıkları hizmete kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin ana arterleri başta olmak üzere 20 ilçede asfalt ve sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Geniş bir coğrafyaya sahip olan Balıkesir’de Manyas, Erdek ve Gönen’de yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan ekipler, ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri asfalt ve sathi kaplama çalışmalarıyla deforme olan yolları yepyeni bir görünüme kavuşturuyor. Bu kapsamda Gönenli Mehmet Efendi Caddesi’nde 650 metre sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Erdek’in Ocaklar Mahallesi’nde 4 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yapan ekipler Düzler Mahallesi’nde 4,5 kilometrelik sathi kaplama gerçekleştirdi. Manyas’ın Kocagöl-Çepni-Gölyaka bağlantı yolunda ise 11 kilometrelik sathi kaplama yapıldı.

“30 YILDIR DÖKÜLMEYEN ASFALTLAR AHMET BAŞKAN SAYESİNDE DÖKÜLDÜ”

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Erdek’te yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yapılan çalışmaları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü Murat Karakoyun ile birlikte yerinde inceleyen Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, “30 yıldır dökülmeyen asfaltlar Ahmet Başkan’ımız sayesinde dökülüyor. Yol demek medeniyet demek. Bu tür çalışmalarımız tüm mahallelerimizde devam edecek. Ahmet Başkan’ımıza çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Yolların tozdan çamurdan kurtulduğunu ve yapılan çalışmalardan çok memnun olduğunu söyleyen Mustafa Altaş, “Yolların her yeri yamalıydı. Şu anda bütün halk çok beğeniyor. Herkes çalışmalardan çok memnun yol yapımından. Ahmet Başkan’a teşekkür ederiz.” dedi.