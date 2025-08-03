Tofaş Spor Kulübü, yeni sezon kadro yapılanma çalışmaları kapsamında Alex Perez ile yeniden anlaşma sağlayarak sözleşmesini uzattı.BURSA (İGFA) - Meksika asıllı Amerikalı point guard Alex Perez, yeni sezonda da TOFAŞ Basketbol Takımı'nın başarısı için ter dökecek.

2025-2026 Sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Tofaş Spor Kulübü, oyun kurucu pozisyonu için deneyimli oyuncuyla yeniden anlaşma sağladı.

2024-2025 Sezonunda TOFAŞ forması altında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 29 maçta görev yapan ve maç başı 14.6 sayı (%40 üçlük isabeti)-6.2 asist-2.9 ribaund ortalamalarıyla oynayan Alex Perez, BSL’de “normal sezonun asist liderleri” sıralamasında ilk sırada zirvede yer alırken, FIBA Europe Cup’ta da 13 maçta 10.6 sayı (yüzde 34 üçlük isabeti)-6.3 asist-4.1 ribaund ortalamalarını sergilemişti.

1993 doğumlu ve 1.91 cm boyundaki oyuncu, oyun kurucu (1) pozisyonunda görev yapmaktadır.