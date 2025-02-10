İzmir Karabağlar Belediyesi’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapımını sürdürdüğü Uzundere Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatında çalışmaların yüzde 90’ı tamamlandı. Altyapı işlerinin tamamlandığı projede çevre düzenleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, merkezi ziyaret ederek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.İZMİR (İGFA) - Çalışmaları yerinde inceleyen Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, merkezin İzmir ve Karabağlar’a büyük katkı sağlayacağını belirterek "İlçemizin ve İzmir’in en önemli tesislerinden biri olacak Uzundere Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi’nde çalışmalar son aşamaya geldi.

Futbol sahası, açık ve kapalı basketbol sahaları, tenis kortları ve birçok branşın yer alacağı bu modern tesis ile gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız ve tüm sporseverler için yeni bir merkez oluşturuyoruz. Ülkemizde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen bu projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Çok yakında bu merkezde bir araya geleceğiz ve sporu birlikte yaşayacağız” diye konuştu.

32 dönümlük alan üzerinde yükselen tesis, yalnızca Karabağlar’a değil, tüm İzmir’e hitap edecek. Resmi spor karşılaşmalarına ev sahipliği yapabilecek şekilde tasarlanan merkezin, kısa süre içinde hizmete açılması planlanıyor.

Ana binada çelik konstrüksiyon, çatı sandviç panel, cam kompozit ve dış cephe kaplama işlemleri tamamlanırken, futbol sahası ve basketbol sahalarının yapımı tamamlandı. Yarı olimpik yüzme havuzunda ise son aşamaya gelindi.

Merkezde hangi spor alanları yer alacak?

Açık Alanlar:

Futbol Sahası: 3 bin seyirci kapasiteli tribün, çelik sistemle örtülü

Basketbol Sahaları: 3 adet açık basketbol sahası

Tenis Kortu: Uluslararası standartlarda

Kapalı Alanlar:

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu: 500 seyirci kapasiteli.

Kapalı Basketbol ve Voleybol Sahası: 450 seyirci kapasiteli.

Ayrıca hentbol, judo, tekvando, jimnastik ve güreş gibi branşlara uygun özel alanlar da bulunacak

Ek tesisler

Tesislerde aynı zamanda antrenman ve kondisyon odaları, giyinme ve soyunma odaları, spor malzemeleri satış noktası, dinlenme alanları ve kafeterya, amatör spor kulüp odaları, hakem odası ve acil müdahale odasının dışında dışarı da 150 araç kapasiteli otopark da bulunacak.