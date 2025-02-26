İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yangınlara daha hızlı ve etkili şekilde müdahale etmek için kadrosunu 154 yeni itfaiye memuru ile genişletiyor. Başvuru süreci devam ederken kriterleri taşıyan adaylar sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 154 itfaiye memuru alımı yaparak kadrosunu güçlendirecek. İtfaiye personeli olarak işe alınacak adayların başvuru süreci devam ediyor.

Başvuru yapmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi Toros Eğitim Merkezi’ne gelen adayların, boy ve kilo ölçümleri de yine burada yapılıyor. Öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. ve 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşıyan, Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan en az (KPSS) 60 alan, en az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olan ve alım kriterlerini taşıyan adaylar sözlü ve uygulamalı sınava girecek.

62 İSTASYONA YENİLERİ EKLENECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, geçen yaz aylarında, kentin canını yakan yangınların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde, yeni memur alımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na müracaat yapıldığını anımsattı. Yaşar Korkmaz, “Yazın çıkan yangınlar, hepimizi derinden sarstı. Aslında her yıl teşkilatımızı daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. Ancak geçen yaz çıkan yangınların ardından öncelikle personel yapımızı güçlendirmek, araç envanterimizi genişletmek ve yeni itfaiye grupları açarak, yangınlara daha hızlı müdahale etmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yeni araç alımları için ihale sürecindeyiz. İnsan kaynağımızı güçlendirmek için de memur alımlarını yapıyoruz. Böylece 62 itfaiye istasyonumuza, yenilerini ekleyeceğiz. Yangınlara varış süresimizi daha da düşürmeyi hedefliyoruz” dedi.

“KRİZLERE HIZLI VE ETKİLİ MÜDAHALE İÇİN İNSAN KAYNAĞI ŞART”

İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde, itfaiye memur personeli sayısının bin 500 olması gerektiğini ancak şu an 800 kişiyle çalıştıklarını ifade eden Korkmaz, “Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip bir kentte, bu sayısı elbette yetersiz. Bir an önce personel sayımızın artırılarak, norm kadromuzun tamamlanması gerekiyor. Böylece olası krizlere daha hızlı ve etkili şekilde müdahale edebileceğiz” dedi.

Başvuru yapacak erkek adayların en az 1.67 metre, kadınların en az 1.60 metre boyunda olması ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (artı-eksi)) 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekiyor. Ayrıca sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmama şartı da bulunuyor. Yine adayların kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobilerinin bulunmaması da aranan şartlar arasında.