Güzelbahçe Belediyesi, 11 Eylül Kurtuluş Günü'nde Yalı Güzmar Market'i açtı. Açılış sonrası 'Sessiz Yürüyüş' temalı fener alayı düzenlendi. Konser ve kutlama programları, Balçova'daki saldırı nedeniyle iptal edildi. Etkinlikte, birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.İZMİR (İGFA) -Güzelbahçe Belediyesi, 11 Eylül Güzelbahçe’nin Kurtuluş Günü’nde Yalı Mahallesi Güzmar Marketi hizmete açtı.

Balçova’da yaşanan hain saldırı sonucu şehit olan polislerimizi anarak söze başlayan bu sebeple konser ve kutlamaları iptal ettiklerini belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Bugün tarihin bize armağan ettiği en özel günlerden birisi 11 Eylül Güzelbahçe’mizin Kurtuluş Günü. İlçemizin Kurtuluş Günü olan 11 Eylül’deGazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunduk ve saygı duruşunda bulunduk.Balçova’da yaşanan hain saldırı sonucu şehitlerimiz oldu ve bu acıyla kutlama ve konserimizi iptal ettik. Şehitlerimizi rahmet anıyoruz, mekanları cennet olsun. 9 Eylül İzmir’in, 11 Eylül ise Güzelbahçe’mizin kurtuluş günüdür. Bu tarih sadece bir gün değil; bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve onurumuzun simgesidir. 103 yıl önce, atalarımız bu topraklarda büyük bir mücadele verdiler. Canları pahasına, yürekleriyle, inançlarıyla savaştılar. O mücadele sayesinde bizler bugün özgür bir ülkede, huzurla ve umutla yaşıyoruz. Bu toprakların her karışı bize direnişi, fedakârlığı ve kardeşliği öğretmiştir. Bizlere düşen görev ise bu mirası koruyarak gelecek nesillere gururla taşımaktır. Bugün, sadece geçmişimizi anmıyor; aynı zamanda geleceğe de umutla bakıyoruz" dedi.

Kurtuluş günü ‘Sessiz Yürüyüş’ temalı fener alayı

Yalı Güzmar açılışı sonrası Başkan Günay vatandaşlara tek tek Payamlı Köyü üzümü dağıttı. Açılışa katılan vatandaşlarla birlikteYalı Mahallesi Güzmar Marketten Maltepe Mahallesi Tabaoğlu Parkı Atatürk Anıtı’na kadar ‘Sessiz Yürüyüş’ temalı fener alayı düzenlendi.

Maltepe Mahallesi Taboğlu Parkı Atatürk Anıtı önünde son bulan yürüyüşün ardından vatandaşlar toplu hatıra fotoğrafı çekildi.