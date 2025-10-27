İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, ‘Ben Burada Oldum’ tiyatro oyunu ile Güzelbahçelilere kahkaha dolu bir gece yaşattı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Salonu’nda sahnelenen oyuna CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşi Nermin Günay, CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, CHP Güzelbahçe ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Memleket sevgisi ve ait olmanın ne demek olduğunu sorgulatan oyunu, Güzelbahçe belediyesi Bilim ve felsefe merkezi sorumlusu Aykut Türkelli yazıp yönettiği oyunda Güzelbahçe Belediye çalışanları, Yaka Gençlik Tiyatrosu ve CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek’ten oluşan bir oyuncu kadrosu yer aldı.

Makam mevki için değil ülkenin aydınlık yarınları için görev aldıklarını belirten CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ‘‘Değerli dostlarım, sevgili yol arkadaşlarım, göreve başlayalı tam bir hafta oldu. Bu kısa sürede, halkımızın sevgisini, güvenini ve umudunu her an hissettim. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Biz mücadeleyi büyüklerimizden, babalarımızdan, Mustafa abi gibi örnek başkanlarımızdan öğrendik. Onlardan öğrendiğimiz en önemli şey; bu ülkenin umudunu, onurunu ve aydınlık yarınlarını koruma azmidir. Biz inanıyoruz ki siyasette temiz insanların olması gerekiyor. Dürüst, çalışkan, halkı için var olan insanların. Çünkü ancak bu şekilde çocuklarımız için, gençlerimiz için ve ülkemiz için gerçek bir gelecek inşa edebiliriz. Bu görevi; makam için değil, hizmet için, ülkemizin aydınlık geleceği için üstlendik. Var gücümüzle mücadele etmeye, çalışmaya ve ülkemizi hak ettiği aydınlık günlere ulaştırıncaya kadar yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Birlikte başaracağız. Birlikte Türkiye’yi yeniden aydınlık yarınlara taşıyacağız’’ diye konuştu.

ATATÜRK’ÜN DEVRİMCİ RUHUNU SAHNEDE YAŞADIK

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimci ruhunu yaşayan ve yaşatan gençlerle gurur duyduğunu belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Bugün bizlerle birlikte olan CHP İl Başkanımız Sayın Çağatay Güç ve yönetimine, değerli yol arkadaşım Torbalı Belediye Başkanımız Sayın Övünç Demir’e, CHP Balçova İlçe Başkanımız Sayın Murat Aküzüm’e ve tüm Güzelbahçelilere yürekten hoş geldiniz diyorum. Bu akşam bizlere anlamlı bir oyun sahneleyen tiyatro ekibine de gönülden teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimizde söylemiştik; Güzelbahçe’nin devrimci, Atatürkçü bir tiyatro grubuna sahip olacağını. İşte o ekip bu ekip. Atatürk’ün devrimci ruhunu bu akşam sahnede bir kez daha hissettik. Bu tür oyunlar, bu tür anlamlı sanat etkinlikleri Güzelbahçe’de devam edecek. Çünkü sanat, devrimci bir ruhtur; sanat, halkın sesidir. Acı günümüzde de tatlı günümüzde de yanımızda olan tüm halkımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz, sizler için; ekibimizle, inancımızla, azmimizle gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Genç, dinamik il başkanımız Çağatay Güç ile birlikte partimiz daha da güçlenecek, yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Tekrardan hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından başkanlar oyuncuları tek tek tebrik etti, çiçek takdim etti ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.