İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi’ninMayıs ayında açtığı GÜZMAR’a halkın büyük ilgisi ve birçok mahalleden gelen yoğun istek üzerine bir yenisini daha ekleyerek Yelki Mahallesi’nde ikinci GÜZMAR Market için hazırlıklara başladı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Güzelbahçe’de ikinci GÜZMAR Market’in müjdesini verdi.

Vatandaşların kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla yola çıkan belediye, ikinci GÜZMAR market ile özellikle dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmayı hedefliyor.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ilk GÜZMAR marketimizde vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi ve memnuniyet bizlere doğru yolda olduğunu gösterdiğini belirterek, "Şimdi ikinci şubemiz için Yelki Mahallemizde çalışmalara başladık. Bu marketleri sadece rafları doldurmak için değil, sofraları kaliteli ve uygun ürünlerin gelmesi için açılıyoruz. Güzelbahçelilerin artan yaşam maliyetleri karşısında nefes alabilmeleri, temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Halkımızı zincir marketlerin tekelleşmiş fiyat politikalarına teslim etmeyeceğiz. Üç harfli market düzenine karşı verdiğimiz bu mücadele, halkımızın ekonomik özgürlüğü için verdiğimiz bir mücadeledir. GÜZMAR, kar amacı gütmeyen, tamamen halkın ihtiyaçlarını gözeten bir sosyal dayanışma projesidir” diye konuştu.