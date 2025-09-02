İzmir Güzelbahçe Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında devlet okullarında okuyan öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağlayacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Belediyesi her yıl yaptığı kırtasiye yardımlarına bu yıl okul çantası da ekleyerek yeni eğitim öğretim yılında devlet okullarında eğitim gören öğrencilere dağıtacak.

Güzelbahçe Belediyesi Eylül ayı meclisinde alınan kararla; Güzelbahçe’deki devlet okullarında okuyan ilk ve ortaokul öğrencilerine okul çantası, kalem, silgi, pastel, kuru, sulu boya, A5 ve A4 kırtasiye malzemelerini meclisin almış olduğu kararla 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencilere dağıtacak.

Önceki yıllarda da okullara yardımlarda bulunduklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da okullarımıza kırtasiye desteğimiz olacak.

Geçtiğimiz yıl kalem, silgi, pastel, kuru, sulu boya dağıtımı yanı sıra çanta da dağıtmaya başladık. Her yıl yaptığımız tadilat, tamirat onarımı da bu yıl yine yaptık. Ailelerin önemli bir yükünü bizlerde omuz vererek yüklenmiş olacağız. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çocuklarımız için eğitimin her alanında yardımlara devam etmekte kararlıyız.

Belediye olarak eğitime her türlü desteği vermeye gayret gösteriyoruz. Okullarımızın ihtiyaçlarını gidermenin yanında öğrencilerimiz için sosyal ve kültürel hizmetler gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızı önemsiyoruz, çünkü bu ülkenin kalkınması, ilerlemesi ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması ancak eğitimli bireylerin çoğalmasıyla mümkün olacaktır ” dedi.

Komisyondan gelen karar Güzelbahçe Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.