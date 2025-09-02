TÜİK verilerine göre, 2024 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 3,2 büyürken, inşaat sektörü yüzde 9,9’luk artışla en çok büyüyen sektör oldu. Hanehalkı tüketim harcamaları yüzde 4,3 artarken, işgücü ödemeleri yüzde 89,2 yükseldi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Ekonomi, 2024’te zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 3,2 büyüme kaydederken, cari fiyatlarla GSYH yüzde 63,5 artarak 43 trilyon 410 milyar 514 milyon TL’ye ulaştı.

Dolar bazında GSYH 1,32 trilyon dolar, kişi başına milli gelir ise 15 bin 463 dolar oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ LİDER, İMALAT VE ULAŞTIRMA GERİLEDİ

Sektörel bazda, inşaat yüzde 9,9 ile en yüksek büyümeyi gösterirken, su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi yüzde 6,5, toptan ve perakende ticaret yüzde 6,2 artışla öne çıktı. Buna karşılık, hanehalklarının işveren faaliyetleri yüzde 0,8, imalat sanayi yüzde 0,5 ve ulaştırma-depolama yüzde 0,5 daraldı.

Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 4,3 artarak GSYH içindeki payını yüzde 54’e taşıdı. En yüksek harcama kalemleri yüzde 21,7 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 15,9 ile ulaştırma ve konut giderleri oldu. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,8 azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 2,7 artışla GSYH’de yüzde 31,3 pay aldı.

Mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,1 artarken, ithalat yüzde 4,4 azaldı. İhracatın GSYH’deki payı yüzde 27,6, ithalatın payı ise yüzde 27 oldu.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ REKOR KIRDI

Gelir yöntemiyle hesaplanan GSYH’de işgücü ödemeleri yüzde 89,2 artarak cari katma değerdeki payını yüzde 32,2’den yüzde 37’ye yükseltti. Net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 54,1 artarken, payı yüzde 47’den yüzde 43,1’e geriledi