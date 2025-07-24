İzmir Çiğli Belediyesi, Ağustos ayında çocuklar ve yetişkinler için dopdolu bir etkinlik takvimiyle geliyor.İZMİR (İGFA) - 7-15 yaş grubu çocuklara ve 15 yaş üzeri yetişkinlere yönelik toplam sekiz farklı alanda düzenlenecek olan ücretsiz atölyelerle, hem eğlenceli hem de öğretici bir yaz hedefleniyor. Sanata ve yaratıcılığa alan açan bu etkinliklerin önemine değinen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Çocukların ve kadınların hayal gücünü, üretme isteğini destekleyen bu tür faaliyetlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Her yaştan vatandaşımızın kendini ifade edebileceği ortamlar yaratmak bizim önceliğimiz” dedi.

Çocuklar için drama, ritim ve ebru atölyeleri düzenlenirken; yetişkinler ise kil, yağlı boya resim, ahşap boyama, taş boyama, ebru ile stand-up ve komedi atölyelerinde hem el becerilerini geliştirme hem de sosyalleşme imkânı bulacak.

Atölyelere katılım kontenjan ile sınırlı

Atölyeler, Çiğli Belediyesi Atilla İlhan Salonu ve Resim Sınıfı’nda gerçekleştirilecek. Katılım kontenjanla sınırlı olup, drama atölyeleri için 12 kişi, diğer tüm atölyeler için ise 15 kişi ile sınırlıdır.

Drama Atölyesi

7-9 Yaş: 7 Ağustos 2025 | 14.00 – 16.00

10-12 Yaş: 8 Ağustos 2025 | 14.00 – 16.00

13-15 Yaş: 11 Ağustos 2025 | 14.00 – 16.00

15-18 Yaş: 11 Ağustos 2025 | 16.00 – 18.00

Ritim Atölyesi

7-10 Yaş: 13 Ağustos 2025 | 17.00 – 19.00

Kil Atölyesi

15 yaş ve üzeri: 18 Ağustos 2025 | 13.00 – 16.00

Ahşap Boyama Atölyesi

15 yaş ve üzeri: 19 Ağustos 2025 | 13.00 – 16.00

Taş Boyama Atölyesi

15 yaş ve üzeri: 20 Ağustos 2025 | 13.00 – 16.00

Yağlı Boya Resim Atölyesi

15 yaş ve üzeri: 21 Ağustos 2025 | 13.00 – 16.00

Stand Up ve Komedi Atölyesi

15-18 Yaş: 21-22 Ağustos 2025 | 15.00 – 17.00

Ebru Atölyesi

15 yaş ve üzeri: 22 Ağustos 2025 | 11.00 – 14.00

10-14 yaş: 25 Ağustos 2025 | 11.00 – 14.00

Başkan Yıldız: “sanatı hayatın bir parçası haline getiren bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz”

Başkan Yıldız, düzenlenecek olan atölyelere ilişkin şunları söyledi: “Yaratıcılığı teşvik eden, sanatı hayatın bir parçası haline getiren bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve kadınların kendilerini ifade edebilecekleri, birlikte üretebilecekleri ortamlar yaratmak bizim temel hedefimiz. Her yaştan yurttaşımızın sosyal hayata daha aktif katılması, kültürel faaliyetlere erişiminin artması için bu tür çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz.”