İzmir'de Çiğli Belediyesi, ilçedeki gençleri buz pateni ile tanıştırarak, onların sporla keyifli ve sağlıklı zaman geçirmelerini sağlıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Çiğli Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın işbirliğiyle düzenlenen buz pateni eğitim programı başladı.

Program kapsamında ilk olarak 40 öğrenci buz pateni eğitimi alarak sporla keyifli bir deneyim yaşadı.

Bu projeyle gençlerin spora olan ilgisini artırmak, yeni yetenekler keşfetmelerine olanak tanımak ve unutulmaz anılar biriktirmelerine katkı sağlamak hedefleniyor.

Eğitimler belli periyotlarla devam edecek ve Çiğli’deki tüm çocukları kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor. Ücretsiz olarak gerçekleşen eğitimin ulaşımı da Çiğli Belediyesi tarafından sağlanıyor.